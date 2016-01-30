هل يلعب كانافارو "البلوت" في استراحة رئيس النصر؟

أن يتدخل القائم ويساعد النصر في هدف الفوز على هجر عند الدقيقة 90، فهذا يعني وجود خللٍ كبير في طريقة لعب المدرب الإيطالي كانافارو الذي يعتمد على طريقة هجومية مجنونة 3/3/4، وهي عكس الخطة الدفاعية التي ينتهجها الطليان تماماً والتي تلقّبُ بـ"كاتيناتشو".



باستثناء مباراة الدرعية التي فاز بها النصر 7-صفر، فإن السهلاوي ويحيى وهوساوي وميرزفسكي ضائعون على المعشب الأخضر ويلعبون باجتهادات فردية أمام أعين المدرب فابيو الذي يتقن تغيير مراكز اللاعبين على الدوام. ففي مباراة هجر أمر كانافارو لاعبه المالي مايغا باللعب على الطرف –وهو المعروف ببراعته في خط الهجوم. حتى البرازيلي ماركينيوس لعب في تلك المباراة خلف المهاجمين وهو القادر على التأثير في مركز الجناح، ولعل مقاطع اليوتيوب تشهد له بذلك.



قبل ليلة من تلك المباراة، التقطت كاميرا "العربية" أثناء مران الفريق الأصفر، حديثا خاصاً وباسماً، بين رئيس النصر فيصل بن تركي، والمدرب كانافارو. الثنائي كانا يتحدثان دون رفقة المترجم. وهنا توضح العلاقة الرفيعة بين الرجلين.. الأمير وأفضل لاعب في العالم عام 2006.



ولكن تلك العلاقة الجيدة قد تنهار في الأشهر المقبلة إذا خسر النصر معركة جديدة، أو فشل في تجاوز مجموعته الآسيوية. حيث إن الهدف من حضور كانافارو إلى السعودية؛ أعمال التدريب وتطوير أصفر الرياض دفاعاً وهجوماً وإعادته إلى المنافسة. لا أن يتعلم فابيو لعبة "البلوت" في استراحة الرئيس أو يضيع أوقاته في النزهة بساحات الثمامة الشهيرة.



لقد أبعد فيصل بن تركي، صانع أمجاد فريقه كارينيو بسبب اختلاف عميق في وجهات النظر. وفعل ذلك مرة ثانية مع الإسباني كانيدا حينما قرر إقالته وهو متصدر المسابقة المحلية. أما الثالثة فقد جاءت على رأس خورخي داسيلفا الذي جدد عقده في فصل الصيف ورحل بعد 5 أشهر فقط. فماذا يجبر الرئيس على تحمل مدرب حقق 13 نقطة من أصل 27 نقطة ممكنة؟



عرف الرئيس النصراوي القوي دهاليز اللعبة جيداً خلال ولايته الممتدة منذ عام 2009، كسب معارك وخسر أخرى، فيما تغنى المدرج باسم كثيراً. ولكن قرارته في الآونة الأخيرة تصيب بالحيرة لاسيما بعد انتكاسة الفريق خلال 3 أشهر إثر تتويجه بطلاً للدوري. وريثما يجري كانافارو تجاربه على الفريق، يبقى السؤال: لماذا أحضر فيصل بن تركي مدربا مغمورا وصفته الصحافة الصينية بـ"حلاق الأيتام".. هل كان سبب التعاقد مع الرجل الإيطالي شهرته وأناقته، أم دهاؤه وحبكة مشروعه الرياضي، أو أن ثمة أسبابا أخرى نجهلها ويعلمها الرئيس وحده.

*خاص بالعربية.نت - رياضة