حارس هارب وطبيب في الطراوة

لحمد لله عرفنا سبب المستوى الرديء الذي ظهر به المنتخب الأولمبي والذى أدى إلى الخروج المر من الأدوار التمهيدية، حيث أتحفنا أبو نخاع بتقرير ناري عن مغادرة حارس الوحدة للمعسكر بحجة الإصابة الأمر الذي أدى إلى استدعاء حارس آخر، يعني يا الحبيب لو بقي آل عراف "كان حيغير شيء؟"، الآن لقيت شماعة تعلق عليها الإخفاق الفاضح وتشتت عنه الانتباه، إننا لا نقر ما فعله الحارس الوحداوي إذا ما كان هنالك مخالفة، فالرجل لديه تقرير من طبيب المنتخب الذي يجب أن يحاسب هو الآخر، فمن الواضح أنه في الطراوة، إذ كيف يقر تشخيص اللاعب بالإصابة ثم يعود ليؤكد أنها بسيطة؟ ثم هل المشكلة في أنه لعب أمام الهلال حسب ما لمسته من تركيز، أم لأنه تهرب من المنتخب؟ إن الأهم من ذلك كله أننا ما زلنا ننتظر نتائج التحقيقات في أسباب فشل الأولمبي الذريع والذي من الواضح أن أهمها الفوضى العارمة.

*نقلا عن الرياضية السعودية