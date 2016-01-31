رئيس ضمك: الفوز على الأهلي ليس مستحيلاً

قال محمد الغروي، رئيس نادي ضمك السعودي، المنافس بدوري الدرجة الأولى السعودي، إنه يثق في قدرة فريقه على الفوز أمام الأهلي خلال مباراتهما المرتقبة المقرر إقامتها الاثنين المقبل بدور الـ16 بكأس خادم الحرمين.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "ثقتي كبيرة في اللاعبين، فنحن تغلبنا على النصر في وقت سابق، وليس صعبا علينا أن نفوز أمام الأهلي ونصل للمباراة النهائية".

وتابع: "منذ بداية الموسم الحالي ولم نهبط عن المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الأولى، وأعتقد أن الأخير أكثر صعوبة من الدوري الممتاز، بسبب تقارب مستوى الأندية واللاعبين".

وأردف: "نسعى بكل قوة من أجل الصعود للدوري الممتاز، ونستعد له بصورة كبيرة من الآن".