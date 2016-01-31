شهد العراق

فجّر المنتخب العراقي مفاجأة من العيار الثقيل عندما انتزع البطاقة الثالثة الأخيرة المؤهلة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو، على حساب المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور، بعد مباراة مثيرة امتدت إلى أشواط إضافية، ونجح عبرها أسود الرافدين في قلب تأخرهم بهدف إلى فوز مثير في الشوط الإضافي الثاني، محققاً المفاجأة الكبرى في نهائيات كأس آسيا تحت ٢٣ عاماً التي اختتمت أمس في العاصمة القطرية الدوحة، بمحصلة منطقية بالنسبة لأصحاب أول بطاقتين بوجود اليابان وكوريا في المباراة النهائية، في حين ذهبت البطاقة الثالثة إلى المنتخب العراقي في قمة استثنائية ونهاية درامية قادت قطر إلى الملحق الأفرو آسيوي، وفتحت أبواب المجد أمام مدرب مغمور ومنتخب قادر على إعادة أسود الرافدين إلى الواجهة الدولية من جديد بعد غياب طويل.

عندما وصل المنتخب العراقي إلى الدوحة مطلع الشهر الجاري للمشاركة في كأس آسيا المؤهلة لأولمبياد البرازيل، كان الجميع يسأل عن هوية مدرب المنتخب العراقي، الذي لم يسمع به أغلب المراقبين والمتابعين، وكان اسم المدرب عبدالغني شهد غريباً وغير معروف قياساً بالأسماء الكبيرة التي توالت على قيادة المنتخبات العراقية، ولأن عالم كرة القدم مليء بالأحداث الاستثنائية، فقد جاء الكابتن شهد ليفرض نفسه واسمه محققاً إنجازاً عراقياً جديداً نجح فيما فشل فيه المشاهير.

كلمة أخيرة

المدرب عبدالغني شهد أذاق العراقيين شهد البرازيل، بجيل جديد ومنتخب قادر على إعادة الأمجاد.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية