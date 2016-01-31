لماذا أخطأت قطر؟!

الفرق بين المنتخب القطري للشباب الذي فاز بالبطولة الآسيوية في أكتوبر من العام 2014، وبين الآخر الأولمبي الذي أخفق في الوصول الى أولمبياد ريودي جانييرو عندما خسر من المنتخب العراقي على أرضه وبين جمهوره 1-2، تظهر حالة مختلفة جدًا من التماسك والارتباط، كانت حاضرة عندما لعب الفريق في مينامار، وأخرى أقل ما يمكن أن تكون مشابهة لها في الملعب القطري، وقادت دون شك، إلى صورة أقل ما يمكن أن توصف بالمتوقعة، قياسًا بما تابعه الجميع من اهتمام وتوفير كافة الإمكانات والقدرات، حتى يتمكن الفريق من تحقيق الإنجاز الأهم بالوصول إلى البرازيل.

إن حكاية الإخفاق الأخير للمنتخب الأولمبي العنابي، إذا ما استشعرنا فيها النقص الكبير في جوانب أساسية ومؤثرة التي كانت حاضرة من اللاعبين المشاركين مع منتخب الشباب، وغيابها عن الظهور مع البعض من المشاركين مع المنتخب الأولمبي في الدوحة، لا شك أنها يمكن أن تقود المعنيين بالأمر إلى وضع أيديهم على المسببات الحقيقية التي قادت إلى ذلك الإخفاق، وبعد الإشارة إلى أن الأسماء التي تم إضافتها للفريق مؤخرًا، لم تحقق القدر المناسب من الانسجام، مع روح كانت حاضرة في السابقة، وحالة مختلفة جدًا من الإرادة والحماس والرغبة في التضحيات.

ليس المنتخب القطري وحده ما يمكن أن يتأثر في اللحظة التي يتم الزج فيه بعناصر جديدة، وأيضًا التجاهل لمجموعة سابقة كانت معنية بالإنجاز القاري للشباب، خاصة في حدود ضيقة من الزمن، بل وأيضًا جميع المنتخبات التي يعيش لاعبوها حالة من التماسك والانسجام، ويتفاجأوا بعدها بالمطالبة بالتعامل مع مجموعة أخرى وحكاية مختلفة من الأفكار والتوجهات.

إن ما تابعه الجميع من إرادة قوية ومميزة لمنتخب الشباب في مينيمار، وكيف أن الفريق كان يحقق أفضليته ويعود إلى خطف النتائج المميزة والانتصارات، لا يمكن فصله عن حالة من التماسك كانت حاضرة بين مجموعة من اللاعبين، وفي أحيان كثيرة من المهام أن يقتنع صاحب القرار، أن الإنجاز إذا ما تحقق فإنه يكون بمثابة الخلاصة لانصهار مجموعة من اللاعبين حتى وإن كانوا بنسب ومستويات مختلفة، ليس شرطًا ظهورهم بقدرات كبيرة وإمكانات.

إن الزج بلاعبين دون المستوى المناسب من «الانضباط» وفق ما تعرضوا له من عقوبات انضباطية في الفترة الأخيرة، لا شك أنه يظل من الأسباب التي لها أن تقود إلى ذلك المستوى من «عدم الاكتراث» الذي رافق البعض، ومع ذلك يبقى صاحب القرار القطري، معنيًا أكثر، إذا ما شارك بقراءة خاطئة في البحث عن المزيد من القوى والإمكانات، ولم يدرك حسابيًا، أن زجه بلاعبين في غير المستوى من الانضباط، أو حتى الانسجام، من شأنه أن يفكك قدرات الفريق، ولا يقوده إلى تكرار السابق من الإنجاز.

*نقلا عن الأيام البحرينية