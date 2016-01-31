هدف مونتاري.. وإقالة غالو.. حصيلة الجولة الـ14

الغاني مونتاري، بعد ثلاث عشرة مباراة لعبها مع الاتحاد أمام نجران، سجل الهدف الأول له بالقميص الأصفر في الدوري، الهدف ضمن لفريقه النقاط الثلاث، وضمن بها أصفر جدة المركز الثالث، خاصة بعد تعادل الجار الأهلي مع التعاون.



في ذات الملعب في اليوم الذي سبقه، واصل الأهلي التعادل مع التعاون، للمرة الثالثة على التوالي تنتهي مباريات الفريقين دون منتصر، في هذه المباراة سجل عمر السومة هدفه الحادي عشر، لكن الهدف جاء بهذه الطريقة، السومة تعادل مع البرازيلي كارلوس إدواردو، فيما لا يزال الفنزويلي جيلمين ريفاس يتصدر قائمة الهدافين، بأربعة عشر هدفا، وإن كانت شباك نجران لم تهتز بقدمه هذه الجولة.



هذا التعادل كلف الأهلي غاليا، حيث تنازل عن مشاركة الصدارة مع الهلال الذي استغل الفرصة بشكل مثالي وانفرد بالقمة بعد فوزه على الوحدة في مكة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.



في المجمعة، ظهرت البطانيات، لا في غرف النوم، ولكن في دكة ملعب مدينة الملك سلمان، فاز الفيصلي في تلك المباراة على ضيفه القادسية، هدف واحد سجله القادم الجديد أنطونيو أدريانو، هذا الهدف أنهى علاقة مواطنه البرازيلي غالو مع القادسية، أقيل من تدريب الفريق الذي صعد هذا الموسم من الدرجة الأولى.



مباراتان في هذه الجولة وصل حضورها الجماهيري إلى أكثر من خمسة وأربعين ألفا، مباراتا الأهلي مع التعاون والاتحاد ضد نجران، لكن الجولة بشكل عام تأتي رابعة من حيث الحضور الجماهيري، بأكثر من ثلاثة وستين ألفا، رقم رفع إجمالي حضور الدوري إلى أكثر من سبعمائة وخمسة وعشرين ألفا، بمعدل حضور يتجاوز سبعة آلاف وأربعمائة.



أربع عشرة جولة من الدوري السعودي مرت هذا الموسم، ولا يزال الأهلي بلا خسارة، والهلال بلا تعادل، وهجر بلا انتصار.

