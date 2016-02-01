بين ملقا والأحساء

مساء السبت قبل الماضي وبينما كان فريق هجر يستضيف فريق ضمك ضمن منافسات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين كان فريق ملقا الاسباني يستضيف فريق برشلونة متصدر الدوري ضمن منافسات الدوري الاسباني..

** ربما تحتار عزيزي القارئ في ربطي بين المباراتين..! وهو بالفعل أمر قد يسبب الحيرة...

** الربط يتعلق بالحضور الجماهيري للمباراتين..

** ملعب نادي ملقا اكتظ بالمتفرجين ( 28 ألف متفرج) في وقت كانت مباراة هجر وضمك تقام دون حضور جماهيري (ربما لم يتجاوز الحضور 100 متفرج) ! حتى لقاء هجر والنصر كان الحضور الجماهيري مخجلاً للغاية رغم أن النصر أحد الأندية الكبيرة والجماهيرية ورغم أن إدارة هجر منحت جماهيرها تذاكر مجانية!...

** وللمقارنة بين المنطقتين اللتين أقيمت فيهما المباراتين فإن عدد سكان ملقا 600 ألف نسمة بينما عدد سكان الأحساء مليون ومائتي ألف نسمة (منهم مليون مواطن سعودي) أي أننا نتحدث عن الضعف في عدد السكان...

** من المفترض أن الحضور الجماهيري لمباريات كرة القدم يتناسب (طردياً) مع عدد السكان فكلما زاد عدد سكان مدينة ما زاد عدد الحضور الجماهيري لملعب ومباريات تلك المدينة والعكس صحيح..

** لكن ما يحدث لدينا عكس دول العالم فنحن نملك عدداً كبيراً من السكان ومعظمهم من الشباب المهتمين بالرياضة عموماً وكرة القدم على وجه الخصوص ومع ذلك الحضور الجماهيري ضعيف للغاية! خصوصاً أن شبابنا لا يجدون من وسائل الترفيه غير مباريات كرة القدم...

** أعلم أن شخصاً وربما أكثر يقول كيف تقارن الدوري الاسباني بمسابقة محلية في السعودية؟ واحترم هذا الرأي كثيراً لكنني هنا لا أطالب بأن نكون مثل الدوري الاسباني في كل شيء إنما هناك أمور بالإمكان أن نختلف عنهم كثيراً ومنها عدد الحضور الجماهيري وهو لب موضوع المقالة...

** هنا لا أتحدث عن لقاء يجمع برشلونة بريال مدريد ولا لقاء يقام في برشلونة بل لقاء يقام في ملقا ولدى الجماهير إحساس قد يصل إلى 90% بأن فريقهم قد يخسر اللقاء لقوة الفريق الضيف ومع ذلك حضروا بكثافة...

** نحن عندما يحل النصر أو الهلال أو الاتحاد أو الأهلي ضيفاً على هجر مثلاً فإن الحضور الجماهيري قد يكون مرضياً لكنه لا يمكن أن يملأ مدرجات مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء...

** أي أن الحضور لم يكن يوماً مساوياً لطموح أبناء المنطقة ولا رجال ناديي الفتح وهجر على اعتبار أن الحضور الجماهيري يمثل مصدر دخل كبير مثلما هو حال الأندية الأوربية..

** سؤال الذي أطرحه هنا....لماذا ظلت الجماهير السعودية (رغم عدم وجود بدائل ترفيه) مقاطعة لحضور مباريات دوري المحترفين؟

** من المفترض (خصوصاً في الأحساء وبريدة ) أن يكون الحضور الجماهيري كبيراً جداً أولاً بسبب عدد السكان الكثيف وثانياً لأن شريحة الشباب تمثل النسبة الكبرى من السكان وثالثاً لأن حضورهم يمثل دعماً لأندية هذه المحافظات والمناطق والمدن ومتى تلقت الأندية الدخل المالي الوفير بات بإمكانها تدعيم صفوفها والحضور فنياً بشكل أفضل يرضي أبناء مدنهم...

** لماذا لا تقوم رابطة دوري المحترفين بزيارات لمدن في اسبانيا وبريطانيا كملقا ونيوكاسل وغيرها لترى على أرض الواقع وسائل الجذب الجماهيري للمباريات ويتم تطبيقها هنا متى أمكن ذلك...

** لا يمكن لأي دوري كرة قدم في العالم أن ينجح في ظل غياب جماهيري أو حضور متواضع...

*نقلا عن الرياضية السعودية