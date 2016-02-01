دوري الأولى.. الدوري المجنون!!

بدأ دوري الدرجة الأولى الآن يدخل مرحلة جديدة ومختلفة بعد فترة الانتقالات الشتوية ولهذا سوف نشاهد في الجولات القادمة مباريات صعبة جدا وفيها الكثير من التقلبات.

لم يتبق في عمر الدوري سوى (12) جولة وهناك أندية تبقت لها (11) جولة وهذه الجولات ستكون لجميع الأندية أشبه بمباريات الكؤوس لعدم وجود فرصة أخرى للتعويض.

الجولات الست القادمة تحديدا سوف تحدد مبدئيا مسار كل فريق بالدوري وسنتعرف بعد هذه الجولات على الأندية التي ستنافس على الصعود والأندية التي ستصارع للبقاء وأيضا سنتعرف على أندية الوسط.

أما الجولات الخمس الأخيرة من عمر الدوري فستكون هي بمثابة (دوري) مستقل ومختلف جدا وفيه سيكون الصراع أقوى بكثير من قبل والضغوطات ستكون أكبر.

الدوري كما هو عادته في كل موسم من الصعب ان يحسم أمر الصعود مبكرا ولكن ملامح الهبوط ستكون واضحة قبل النهاية بعدة جولات وأندية (المؤخرة والوسط) هي من ستتحكم في تحديد الفرق الصاعدة.

لا تنشغلوا حاليا بوضع الأندية في جدول الترتيب سواء كان ناديك المفضل بالمقدمة أو الوسط أو في آخر الترتيب فهو دوري خداع وغريب قد يبتسم لك الحظ في مباراة وتنتصر وتتقدم وقد يعبس في وجهك في مباراة أخرى وتخسر او تتعادل وتتأخر.

لا أحد يستطيع حاليا ان يرشح ناديا معينا للصعود مهما كانت مستوياته ونتائجه ولاعبوه لأن المعدل النقطي لهذا الدوري قريب جدا ولهذا نجد حتى الآن أكثر من عشرة أندية لا زال لديها فرصة للصعود.

هناك أندية قد تتراجع في الأسابيع القادمة ولن تستطيع ان تواصل المنافسة لأسباب عديدة واندية سوف تتقدم وفي الجانب الآخر هناك اندية لها اسمها بالدوري ستدخل في صراع من اجل البقاء.

عادة ما تكون اهم أسلحة الفريق الذي يرغب بالصعود ان يملك بدلاء مؤثرين وألا يخسر على أرضه وفي المواجهات المباشرة خارج ارضه مع خصومه الراغبين بالصعود يقف لهم ندا قويا وينتصر أو يتعادل.

في مباريات دوري الدرجة الأولى لا يمكن ان تجزم في اي مباراة بفوز فريق على الآخر وهذا ما يجعل هذا الدوري غامضا جدا ولهذا دائما حسم صراع الصعود والهبوط يتأخر كثيرا.

الصعود يحتاج لاعبين بمواصفات مختلفة قد لا يكونون نجوما ولكنهم يعرفون كيف يقاتلون في كل مباراة ويرفضون الخسارة ولديهم الإصرار والرغبة والطموح لتحقيق انجاز لهم ولناديهم ليسعدوا جماهيرهم.

أخيرا..

نحن بانتظار مباريات ونتائج قد تصيب بعض الجماهير بالحيرة والاستغراب!!.. بالمختصر انه دوري مجنون توقعوا فيه كل شيء!!.

*نقلا عن اليوم السعودية