رسمياً.. غوارديولا مدرباً لمانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي، المنافس في دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم، الاثنين، أنه ارتبط بعقد مدته ثلاث سنوات مع الإسباني بيب غوارديولا، يتولى بمقتضاه غوارديولا تدريبه بداية من يوليو المقبل، خلفا للمدرب الحالي التشيلي مانويل بليغريني.

وقال سيتي في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "احتراما (للمدرب) مانويل بليغريني وللاعبي الفريق يود النادي الكشف عن قراره وإغلاق المجال أمام أي تكهنات لا ضرورة لها".

وأضاف البيان: "مانويل الذي يؤيد تماما الكشف عن القرار يركز بصورة كاملة على تحقيق أهدافه لهذا الموسم، وهو كما كان دوما محل احترام وتقدير كل من له علاقة بإدارة النادي".