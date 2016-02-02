أخيراً لك فريق.. يعوض أعصابك عن الكورة والحريق

مبروووك لرجال مصر.. أبطال أفريقيا فى كرة اليد.. فرحتونا. أخيرًا وجدنا من ينصفنا، ويعيد لنا الحقوق المغتصبة فى الفرحة، والتسويق، والمساهمة فى تجميل وجه مصر أمام العالم أجمع، وداخل قارتنا السمراء، خاصة فى أيام تحتاج المحروسة إلى كل عوامل الربط للعودة للقارة، وإنهاء أزمة سد النهضة! برضه أخيرًا.. وباليد المصرية يتم إلقاء القبض على كل الفساد الكروى الذى خرب صناعة تدر المليارات، ينهش منها الفشلة والفسدة الملايين.. بدون أحلام حتى فى «الجريمة»! • يا سادة.. فى اتحاد اليد.. آلو.. هل تسمعوننا؟! نرجوكم أن تحتفظوا بكل أوراق وخطط العملية «أمم أفريقيا» لتقديمها ضمن ملف الفساد والفشل الكروى أمام «محكمة الشعب»، بعدما ألقت «اليد المصرية» القبض عليهم متلبسين، وفى حوزتهم أطنان من العشوائية، وكونتينر محسوبية، واستطاعت قوة «اليد المصرية» أن تكشف النقاب عن مخبأ سرى يعج بقنابل جرثومية لمادة الفساد المدمرة! • يا سادة.. أسرة كرة اليد.. د. خالد حمودة، كبير العيلة، الحاج كرم كردى النبيل، وبكل تأكيد كل أفراد عيلتكم الأصيلة.. جزيل الشكر، ونحمد الله على الكأس، وأيضًا كشف قضية «الهروب الكبير» من الحداثة والتعديل، لأبطالها أولاد جبلاوى، وعنوانهم 5 شارع الجبلاية بمنطقة جزيرة، الزمالك! هل يمكن أن تأمر الدولة المصرية، ويمثلها فى عريضة الدعوى المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة كلها، المقيم بالوزارة بالمبنى الكبير بميت عقبة، اتحاد الكرة بقبول استلام أوراق وسيديهات العملية «أمم أفريقيا» لليد من قوات مصر للعبة، مع ضمانة تطبيقها حرفيًًا.. وحرافيًا! • أما أنتم يا سادة.. فى الجبلاية، فأظن أن كل شىء انكشف وبان، ولم يتبق أمامكم إلا العمل! يا عم جمال علام، وأنت أول من يعلن الزعل والخصام، إذا ما كان هناك نقد، إيه رأيك فى بطولة أقيمت، وفريق تم إعداده، وجماهير، وتذاكر.. وكده يعنى؟! مش بالذمة حاجة تفرح؟! هل تعلم أن اللعبة ماعندهاش كل الحقوق التى تملكها كرة القدم الميمونة بنت المجنونة! • يا سادة مع جمال علام.. الراجل ده مصرى.. بس لازم نقوله إنكم سايبين كل حاجة، وماحدش عايز يعمل أى جزء من اللى عليه.. وبلاها جمهور! طبعًا.. زى بلاها احتراف كامل.. وبكل تأكيد زى بلاها برضه وجع دماغ، وعمل تذاكر «مميكنة» إلكترونيًا يصعب اختراقها! كمان شركات أمن ترسل قياداتها إلى دوريات العالم.. صعبة دى! عندك كمان تسويق.. مش «تسوىء» للحالة المصرية، عبر مباريات محترمة، مع منافسين محترمين.. مشكلة يعنى حضرتك؟! • يا سادة فى الجبلاية.. إيه حكاية الأندية المحترفة؟! هو صحيح هايكون فيه دورى محترفين حقيقى فى مصر؟! طيب.. قولوا لنا ضوابط هذا الدورى.. ومين مع مين؟! بلاها مين مع مين.. خلينا فى الشركات مين عملها؟! أقولكم اللى أحسن من كده وكده.. اللى هو: أصحاب كارنيهات العضويات العاملة فى الأندية الكبرى يتساءلون: هل نحن أصحاب رأس المال؟! إيه رأيك بقى! • يا سادة فى الشارع المصرى.. أعتذر لأننى سرقت جزءًا من فرحة المصريين باليد وكأسها الأفريقية، بس كان لازم ننوه أننا بننسرق فى عالم كرة القدم، حيث كل شىء للبيع.. حصرى.. فردى.. مش دى المشكلة! مبروووك رجال اليد.. نتمنى نقل عدواكم للقدم.. والآن.. افرح يا مصرى لك فريق تفرح معاه.. وينسيك الكورة وحرقة الدم.. واتحاد الكرة وبلاه!

*نقلاً عن اليوم السابع المصرية