لماذا اختفى صانع الألعاب ؟

من يفكر بحياد يكتشف أن هناك عوامل عدة وراء غياب صانع الألعاب في ملاعبنا ولعل أهمها الطرق التدريبية الحديثة التي لا تعترف بالمركزية وتعتمد على الشمولية، أضف إلى ذلك وجود اللاعب المحترف الأجنبي الذى يقلص دور المدربين في البحث عن صانع ألعاب محلي (ولدينا العديد منهم بارزين وعلى مستوى ولكن الاعتقاد انهم اقل مستوى من المحترفين المتواضعين الذين يفشلون في تأدية مهام صانع الالعاب هو السبب الرئيس!!) وأيضًا هناك سبب مهم جدًا وهو أن صانع الألعاب يبدع بناديه لأنه يعرف تحركاتهم بسهولة ولوجوده معهم بوقت طويل بعكس المنتخبات والدليل ما نشاهده لمنتخبا الوطني والخلل به بهذا المركز الحساس!! وايضًا عدم اهتمام المدربين بتنمية المواهب ومحاولة متابعتها وتوجيهها وعدم اهتمام الاندية جميعًا الا ما ندر بالاهتمام بالقاعدة التي تعتبر في الاساس هي نواه صانع الالعاب، ونقولها بكل امانة نحن لا نفتقد صانع الالعاب فقط بل افتقدنا العديد من المواهب في كثير من المراكز، فعلى سبيل المثال لم نعد نشاهد اجنحة في ملاعبنا متميزة فجميع الفرق أصبحت تعتمد في طريقة لعبها على العمق والمساندة بطريقة ما حتى لو يجعله صانع الالعاب، فالفراغات بين المدافعين أصبحت شبه معدومة وهذا هو أسلوب الكرة الحديثة اذ تستطيع ان تقول إن الاساليب الكروية هي التي اختلفت ويجب ان نعترف بعيدا عن هذا السرد بان صانع الالعاب يجب ان تتوفر فيه الموهبة الكروية الكبيرة فليس أي لاعب يستطيع القيام بهذه المهمة والمواهب في الأيام الأخيرة أصبحت عمله نادرة..

نقطة شديدة الوضوح

نتمنى من المدربين أن يكتشفوا أي لاعب لديه مواصفات صانع الألعاب ولو بنسبة 50% ومتابعته وتخصيص له حصة تدريبية يومية لا تقل على الساعة يوجه من خلالها الى المركز الصحيح والاستقبال السليم وكيفية التخلص من الرقابة والتحرر ومعرفة المكان الذي يجب أن تلعب منه الكرة ولكن مع الاسف كل هذا ليس موجودًا في ملاعبنا وانقرضت المواهب والسبب المدربين الذين يمارسون مهنة التدريب بعد اعتزالهم مباشرًا بدون الدخول في دورات تدريبية لمدة لا تقل 10 شهور مثل اوروبا ولدينا يكتفى بشهادة بسيطة لا تتعدى اسبوعين ويمنح رخصة مدرب ويبتدي للأسف مع الصغار لاجل المادة لا التدريب والنظر لمستقبل المواهب والنادي!!

*نقلاً عن الأيام البحرينية