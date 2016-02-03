إنجاز رياضى تاريخى

بحفاوة بالغة من العاصمة الإثيوبية أديس ابابا هنأ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى المنتخب الوطنى لكرة اليد

لفوزه ببطولة الأمم الإفريقية التى أقيمت بالقاهرة، وتأهله بجدارة واستحقاق لاوليمبياد ريودى جانيرو 2016 وبطولة العالم 2017 بفرنسا، وتمنى له تحقيق ميدالية أوليمبية، ورفع علم مصر ونشيدها الوطني..

< والتاريخ لا يكذب ولا يتجمل أن ما حدث من نجوم كرة اليد كان صورة مشرفة لتاريخ مصر واللعبة رياضيا، وهؤلاء كانوا نجوما فوق العادة فى الأداء المهارى والخططى والبدنى أبهروا القارة السمراء، وأصبح الآن معقودا عليهم الأمل فى اقتناص ميدالية أوليمبية والتمثيل المشرف بالدورة للقارة السمراء قبل مصر لإثبات وجود أصحاب البشرة السمراء بالاوليمبياد والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة كان خير داعم بجانب د. حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى د. خالد حمودة رئيس اتحاد كرة اليد فى الاعداد التنظيمى والفنى لنجاح البطولة من حميع النواحى واخراجها فى أجمل صورة تليق باسم وتاريخ مصر... وأبطال مصر بقيادة مروان رجب كانوا فى غاية القوة والشراسة والتصميم على اعتلاء صدارة البطولة والتأهل لاوليمبياد جانيرو، واسعاد الجماهير الوفية الوطنية بفوز المنتخب مباراة وراء مباراة ونهائى البطولة امام تونس كان عيدا رياضيا للرياضة العربية والإفريقية.

< أتمنى انتهاء الحرب الباردة بين وليد عطا رئيس اتحاد العاب القوى المعقود عليه الأمل فى تحقيق ميدالتين اوليمبيتين فى الرمى وهشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية، ولابد من التدخل الفورى من حسن مصطفى المندوب السامى للجنة الاوليمبية الدولية والوزير المحنك المخضرم خالد عبد العزيز لإنهاء الخلافات، والأزمة الطارئة، وعودة الهدوء والاستقرار .

< بعد إنجاز كرة اليد يدخل اتحاد المصارعة الأسبوع الأول من ابريل المقبل موقعة الجزائر الإفريقية المحطة الأخيرة للتأهل لاوليمبياد جانيرو 2016، وهذه الموقعة تشهد صراعات عنيفة مع الدول الإفريقية فى المصارعة الرومانية والحرة والنسائية من أجل التأهل ورئيس الاتحاد الدولى سوف يحضر هذه البطولة بنفسه لعدم حدوث أى تجاوزات.

*نقلاً عن الأهرام المصرية