الطائي يشتكي من منشأته الجديدة.. ورعاية الشباب تعلق

قبل خمسة أعوام، زارت "العربية" ضمن سلسلة منشآت الأندية، منشأة نادي الطائي المتهالكة آنذاك، واليوم أصبح لدى الطائي منشأة جديدة نموذجية لكنها معطلة أيضا، فالفريق الأول لكرة القدم يلعب على الملعب القديم عوضا عن المعشب الأخضر الجديد.

وسأل مراسل "العربية"، مدير الكرة عبد الله الجنيدي، حيال عدم اللعب في الملعب الجديد، فأجاب: "استبشرنا بالمنشأة الجديدة، ولكننا تفاجئنا ان المنشاة الجديدة بها عشب صناعي وليس طبيعيا". وزاد: "ما تقدر تتمرن على ملعب صناعي وتروح تلعب مباريات على ملعب عشبي".

أما رئيس النادي عبد الله العديلي فيقول: "المنشأة مكتملة بنسبة 90%، ولكن الإنارة ناقصة وهي مطروحة كمافسة وفتحت قبل اسبوع، العقد انتهى مع المقاول اللي كان مستلم المنشأة، ووزارة المالية رفضت التمديد. فكان أممنا خيارين، أن نتركها مهملة وهو صعب، او ناخذها على وعد من رعاية الشباب انه تكمل النواقص".

من جانبه علق رجاء الله السلمي، المسؤول الإعلامي في رعاية الشباب عن الموضوع قائلاً: "هذه المنشأة تم استلامها، هناك ملاحظات جار استكمالها مثل الانارة الخاصة بالملعب". وأضاف: |المنشأة مكتملة في كافة جوانها وتم استلامها قبل شهرين، النواقص يتم الان اكمال عليها بحسب الزملاء في المشاريع بعد ثلاثة اشهر سيتم الانتهاء من كافة النواقص". وحول العشب الصناعي الذي أبدى مدير كرة الطائي تذمره حول ذلك، قال السلمي: "المنشأة بما فيها الملعب مصممة بحسب المعايير الدولية وكل المنشئات الجديدة تحتوي على عشب صناعي".

