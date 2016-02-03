المالك يترشح رسمياً لرئاسة اتحاد الكرة

أعلن سلمان المالك، رجل الأعمال والرياضي المعروف، ترشحه لانتخابات رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم التي تبدأ في ديسمبر المقبل، وقال المالك في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "بعد التفكير أكثر من عام، أصبحت الفكرة بالنسبة لي متكاملة، أعلنت ترشيحي بشكل رسمي لهذه الانتخابات، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن القادة والسياسيين والرياضيين كذلك".

وبرر المالك سبب ترشحه قائلاً: "أنا متابع للرياضة من سنوات طويلة جدا من طفولتي، وفي السنوات الأخيرة من التعمق في الوسط صارت كثير أحداث وقضايا وكنت أتمنى أكون متواجد ويكون فيه قرار لعمل شيء. توليت كعضو شرف ملفات عدة، وجدت عندي القدرة والرغبة، ولولا القناعة أني ما عندي القدرة والرغبة لما تواجدت وتقدمت لهذا المنصب".

وحول فريق عمله المرشح: "هناك أكثر من اسم مرشح أفكر فيه لدخول الانتخاب، بالنسبة للأمين العام اتفقت مع عادل البطي". وأكمل: "قابلت الأمير عبدالله بن مساعد، وتلك خطوة لا بد أن أقوم بها، الأمير هو رجل الرياضة الأول في البلد، ولازم يكون فيه ارتياح وانسجام وقبول".