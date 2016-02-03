النعيمي: كريري لن يغادر الهلال

أكد ناصر النعيمي، وكيل أعمال اللاعبين، أن موكله سعود كريري لن يغادر فريق الهلال السعودي بعد اقتراب عقده من الانتهاء نهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب رغبة متبادلة بين الطرفين لتوقيع عقد جديد في مدة أقصاها مارس المقبل.

وينتهي عقد كريري رسمياً بعد أربعة أشهر من الآن، حيث انتقل الدولي السابق في أواخر عام 2013 من صفوف الاتحاد الى الهلال بعقد يمتد لموسمين ونصف مقابل 21 مليون ريال، فيما علّق اللاعب القميص الوطني بعد الخروج من كأس أمم آسيا 2015 بأستراليا.

وقال النعيمي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت": "سعود كريري ينتهي عقده في 30 مايو، والهلال لديه رغبة كبيرة في تجديد عقده بنسبة 100%، ونحن كذلك لدينا الرغبة في بقاء اللاعب". وأكمل: "توقعاتي على نهاية فبراير، أو بداية مارس سوف ننهي الموضوع بأكمله مع الإدارة حيال التجديد".

ويشير الوكيل القطري إلى جدية الهلال في عملية المفاوضات، بما أن كريري ضمن التشكيلة الأساسية التي يملكها المدرب اليوناني دونيس: "سعود لاعب متميز ويقدم مستويات كبيرة في مركزي الدفاع والمحور، كما أن كريري يختلف عن زملائه داخل وخارج الملعب بانضباطيته وقيادته: "سعود مختلف وهو محافظ على أمور كثيرة، الفريق يبنى عليه، ونحن لدينا رغبة ألا يخرج من الهلال، وإن شاء الله الإصابة تبتعد عنه وتسير الأمور على ما يرام".

وحول مدة العقد الجديد، ما إذا كان لمدة عام أو عامين، كشف النعيمي عن ذلك قائلاً: "الكرة الآن في ملعب الطرفين بما أن لديهما الرغبة، والسؤال هل سعود لديه استعداد يلعب لسنتين مقبلتين؟، الوضع الحالي سعود يقدم أداء كبيراً وهو القادر على تحديد ذلك".

