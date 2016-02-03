قبل أشهر، تعاقد نادي دبا الفجيرة مع المدرب الألماني العجوز ثيو بوكير، ولهذا الرجل تاريخ محترم ومثير يستحق التنويه.

بوكير من مواليد العام 1948، عرفناه في السعودية ـ قبل عقود ـ لاعباً، ثم احتاجه الفريق مدرباً فحقق معه الكأس، لا يذكر ناشرو السيرة الذاتية لهذا المدرب بطولته الاتحادية إلا نادراً، والسبب أنه درب الاتحاد في المباراة النهائية فقط.

للبنان مكانة كبيرة في مسيرة بوكير، درب المنتخب اللبناني مرتين، في مطلع الألفية الجديدة ثم خلال أعوام (2011 ـ 2013)، وكانت التجربة الثانية مبهرة، حيث حوّل المنتخب اللبناني إلى ند محترم لعمالقة الكرة الآسيوية، ولم يفسد التجربة إلا تورط لاعبي المنتخب في فضيحة مراهنات، وفي الكرة اللبنانية له تجربة جيدة مع فريقي العهد والنجمة.

يمكننا أن نصف بوكير بمدرب المستويات والكرة الممتعة، فحظه في البطولات نادر، يتسلم أندية الظل ويحولها إلى قوى شرسة، فعل ذلك مع الوحدة السعودي عن جدارة، لكنه يفشل مع الفرق الكبيرة كما حصل مع الأهلي السعودي والزمالك المصري، ويبقى نصيبه وافراً من سوق التدريب بسبب المتعة الكروية التي يقدمها، ولنا المثل الواضح في تجربته الغنية مع الإسماعيلي المصري.

بوكير المدرب ابن وفيّ للشرق الأوسط، فلم يمارس التدريب في بلاده إلا مرة واحدة مساعداً، وربما كان السبب أنه دخل مريضاً عيادة أسنان في بيروت، فأصبحت الطبيبة اللبنانية شريكة حياته وأبقته في العالم العربي إلى الأبد.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية