كانافارو: مواجهة القادسية صعبة

قال الإيطالي فابيو كانافارو، مدرب النصر إن مباراة فريقه أمام القادسية في المرحلة الخامسة عشرة لبطولة الدوري مهمة للغاية.

وأوضح كانافارو أن النصر يسعى للفوز في جميع مبارياته المتبقية بالدوري من أجل تحسين وضع الفريق، الذي توج باللقب في الموسمين الماضيين، في ترتيب المسابقة.

وأشار المدرب الإيطالي "نسعى لتقليص فارق النقاط بيننا وبين فرق المقدمة ونملك القدرة على فعل ذلك كما نطمح لتقديم الأداء الجيد لكي نكون جاهزين للمشاركة في البطولة الآسيوية ونكون حينها بلغنا مرحلة كبيرة من الاستعداد والاكتمال الفني".

وأضاف كانافارو "شاهدت مباريات عديدة للقادسية كان آخرها مباراته أمام الفيصلي وهو فريق جيد يجيد لاعبوه عملية الضغط على حامل الكرة ويتحركون بشكل كبير في الملعب وبالطبع أي مباراة لن تكون سهلة، ومتى ما كنا حاضرين في المباراة بتركيز عال فإننا قادرون على فرض ايقاعنا على مجريات المباراة وتحقيق النتيجة الايجابية التي نطمح إليها".

وتابع مدرب النصر أن "الفريق لعب بعد التوقف ثلاث مباريات الأولى في الكأس أمام الدرعية وفزنا فيها بسبعة أهداف والثانية أمام هجر وصحيح أننا لم نحسم النتيجة إلا في الدقائق الخمس الأخيرة إلا أن الاداء في تلك المباراة كان جيدا وخلقنا فرص عديدة للتسجيل وكنت راض عن أداء الفريق بها، أما المباراة الثالثة فكانت في الكأس أمام الشعلة ورغم فوزنا إلا أنني لم اكن راضيا عن أداء الفريق وكذلك اللاعبين لم يكونوا راضين عن ادائهم".

وشدد كانافارو على أن الفريق بات أفضل مما كان عليه في بداية عمله وخصوصاً بعد عودة اللاعبين المصابين الذين عادوا للعب واستعادوا حساسيتهم للكرة وإن كان ينقصهم اكتمال جانب اللياقة ولكن هذا سيأتي مع مرور الوقت والمباريات.

وأضاف كانافارو "ننتظر عودة اللاعب أحمد الفريدي الذي هو في طور الشفاء من العارض الصحي وقريباً سيكون مع الفريق".

واختتم كانافارو حديثه بالتأكيد على حرصه أن يكون الاداء والنتيجة حاضرة في كل مباريات الفريق وقال إن فريق بحجم النصر لا يمكن ان تقبل منه أداء بلا نتيجة أو نتيجة بلا أداء.

يذكر أن النصر يحتل حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي بفارق 15 نقطة بعيدا عن الصدارة التي يحتلها الهلال حاليا.