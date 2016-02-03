مرتضى منصور: بسبب الأهلي أرسلنا وفداً إلى سويسرا

أشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، إلى موفد من قبل النادي يتواجد في مدينة جنيف السويسرية، من أجل تقديم شكوى للفيفا بسبب تأخر أهلي جدة في دفع مستحقات انتقال اللاعب محمد عبد الشافي والبالغة مليونا و300 ألف دولار أميركي.

وقال مرتضى منصور في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "الوفد في سويسرا، مجلس الإدارة ومستشار النادي وفيه المحامي السويسري، لأن كل السبل الودية انتهت بالفشل دون مبرر، هناك مماطلة في دفع القسط الثاني لعبد الشافي، والرئيس الأهلاوي الجديد يقول ما عندي فلوس وأنتظر معاونة الاتحاد السعودي".

ويكمل الرجل المصري: "المبلغ كان من المفترض أن يدفع في ديسمبر 2015، وهناك شبه محادثات يومية مع رئيس الأهلي السابق الأمير فهد بن خالد الذي دلني على شخص اسمه وليد حتى يدفع المبلغ، والأخير اقترح دفع مليون ريال ولكن هذا لا ينفع بالطبع".

ويبرر مرتضى منصور موقفه في القضية قائلاً: "هناك إجراءات إدارية ولجان تراقبني، وزارة الشباب بينها، أموال الأندية المصرية أموال عامة وممكن هناك عقوبات سجن بسبب إهمال أموال النادي، لا أجد مبررا لما يحصل من قبل الأهلي". فيما نفى رئيس الزمالك وجود حساب شخصي له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.