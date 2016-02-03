معاقبة غوانزو مالياً بعد التجسس على تدريبات أهلي دبي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه فرض غرامة مالية قدرها 160 ألف دولار أميركي على نادي غوانزو إيفرجراند الصيني لخرقه لوائح الاتحاد من خلال تصوير تدريبات أهلي دبي الإماراتي سرا قبل مباراة الفريقين في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي.

ولجأ إيفرجراند إلى تصوير التدريب الأخير لأهلي دبي دون معرفة الأخير، حيث كان التدريب مغلقا، وذلك قبل مباراة الإياب في الدور النهائي للبطولة. وانتهت المباراة بفوز إيفرجراند 1 / صفر وتتويجه باللقب.

كما عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي الفريق الصيني بخوض أول مباراة في بطولة دوري أبطال آسيا بموسم 2016 بدون جمهور، وهي المباراة التي يخوضها الفريق في 24 فبراير الحالي أمام الفريق المتأهل من الدور التمهيدي.

ولم تقتصر انتهاكات الفريق الصيني للوائح على تصوير تدريب أهلي دبي وإنما شملت أيضا مخالفة تعليمات التسويق والإعلام وعدم توفير خطة أمنية تفصيلية للمباراة.