نهائي كأس ولي العهد تحت أنظار "سبورت رادار"

دخل الدوري السعودي ضمن المسابقات المراقبة من قبل "سبورت رادار" المختصة بمتابعة حالات التلاعب في النتائج وهي التي تتخذ من لندن مقرا رئيسيا لها، وذلك ضمن اتفاقية جددها الاتحاد الآسيوي. فيما سيكون نهائي كأس ولي العهد المقرر لعبه في التاسع عشر من الشهر الجاري تحت أنظار تلك الشركة.

وقال المتحدث الرسمي أليكس إنغلوت ضمن مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "بدأنا الشراكة مع الاتحاد الآسيوي عام 2013 وطلب منا مراقبة 300 مباراة، ولكن الآن بات لدينا شراكة جديدة ونحن نراقب آلاف مباراة حول العالم بما فيها المباريات التي تحت مظلة الاتحاد الآسيوي".

وأكمل: "إن العملية التي نعكف على إطلاقها تبدو معقدة خاصة فيما يبدو من المنافسات، نحن نقف على أية تحركات تدفع إلى الشبهات ولدينا 35 خبيرا في لندن وهونغ كونغ وسيدني، وهم يتحركون ويقدمون إجراءات تتضمن تقارير للاتحاد الآسيوي الذي يجري تحقيقا مع الدوري المعين".

ويضيف إنغلوت: "نحن نرحب بالملعومات دائما ولطالما تلقينا معلومات استخبارية من أشخاص لم نكن نتوقع أن يرسلوها، هناك أخطاء ترتكب في الأسواق وإذا تلقينا شائعات عن مباراة محددة سوف نفتح القضية ولو وقعت في السعودية ونعمل على تلك الإجراءات ومن ثم ننقلها إلى الاتحاد الآسيوي".

وأكد المتحدث الرسمي لشركة المراقبة، أنهم سوف يستخدمون كافة قدراتهم وسوف يتعاونون مع بعض المتخصصين كما أن هناك موظفين سيكونون في الأراضي السعودية بنظام الدوام الكامل. كما أجرت الشركة حوارات مثمرة ومهمة فيما ستكون الانطلاقة عبر نهائي كأس ولي العهد السعودي الذي سوف يقام بين الهلال والأهلي على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض في التاسع عشر من الشهر الجاري.

