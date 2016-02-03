ياسر الفهمي: الأهلاويون تركوني وحيداً.. والزويهري يرد

أوضح مساعد الزويهري، رئيس النادي الأهلي السعودي، أن إدارته ستقدم كامل الدعم لنجم الفريق ياسر الفهمي الذي يتدرب بمفرده حتى يتشافى تماما من آثار إصابة الرباط الصليبي. وكان الفهمي قد أشار البارحة لـ"العربية.نت"، إلى عدم تلقيه أية مساعدات أو دعم نفسي من قبل مسؤولي النادي، وهو ما جعل إحباطه يتضاعف أثناء رحلات العلاج التي يجريها بين جدة والدوحة.

وكان الفهمي قد تحدث لـ"العربية.نت" في مقابلة خاصة: "قدرتي البدنية شبه جاهزة، ولكن نفسيا لم يساعدني أو يدعمني أحد في إدارة النادي، ممكن لو أغيب عن النادي لن يعلم بي أحد، بينما أكثر من يسأل عني هما معتز هوساوي ووليد باخشوين". وأضاف قائلاً: "في عملياتي الجراحية السابقة كنت أسافر إلى قطر بمفردي، أقوم بعمليات التنسيق والحجز دون أية متابعة، ولكن للأمانة الإدارة لا تقصر معي مادياً". فيما خص الرئيس الشرفي الأمير خالد بن عبد الله، والرئيس السابق الأمير فهد بن خالد، بجانب الجماهير على الوقفة الصادقة.

من جانبه علّق الزويهري لـ"العربية.نت"، على قضية الفهمي: "ياسر لديه برنامج مع العيادة وهو يتبع تعليمات العيادة، إن شاء الله راح نوقف معه، بجانب زملائه من أصغر إلى أكبر لاعب بإذن الله". وحول عدم تمكن الفهمي من دخول التدريبات الجماعية، برر الرئيس ذلك بقوله: "حتى في الفترة الماضية كان محمد أمان مصاب وتواجد في العيادة دون الدخول في التدريبات، هناك برامج معدة في العيادة يجب اتباعها".

ويرى الرئيس الأخضر الشاب، أن ثمة أخطاء حدثت بعد فقدان الفريق صدارة الدوري، ولكن هذا لا يعني وجود انحدار مخيف في مستوى الأداء: "ليس صحيح وجود انحدار، فقدنا الصدارة الشتوية، ولكن للأمانة توجد بعض الأخطاء وإن شاء الله ساعين إلى تعديلها". فيما رفض التأكيد على وجود فراغ إداري في إدارة الكرة، إذ يقوم موسى اللحياني بأدوار إدارية على أكمل وجه –حسب قوله- وسط تكاتف اللاعبين بتواجد القائدين أسامة هوساوي وتيسير الجاسم.

ويرفض المسؤول البالغ 42 عاماً، الدخول في نقاشات فنية مع المدرب كريستان جروس، والسبب: "أنا أعطيت جروس الثقة، هو مدرب كفؤ ويعمل عمل كبير وكلنا ثقة فيه".

وحول ما ينقص الفريق الأول حتى يحقق لقب "جميل" هذا العام، أجاب مساعد الزويهري: "ينقصنا توفيق الله، لدينا كل شيء لتحقيق كافة الألقاب". فيما طلب الرئيس مؤازرة الجماهير للاعبين حينما يواجهون فريق الخليج غدا الجمعة، ضمن مشوار طويل لتحقيق لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ أكثر من 30 عاماً.