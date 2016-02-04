الرائد يمارس هوايته الموسمية في إقالة المدربين

وصل المدرب الصربي ألكساندر اليكس إلى مدينة جدة، لا لغرض تدريب الأهلي كما فعل مرتين مسبقا، ولكن ليشاهد فريقه الجديد الرائد وهو يواجه الاتحاد في الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي.

أليكس صاحب الـ46 عاماً، ليس غريبا على البطولة السعودية، لكنه لا يعرف منها إلا شارع التحلية، لذلك سيكون أمامه تحد جديد ومهمة جديدة فهو الصربي الأول الذي يقود الرائد منذ بداية دوري المحترفين في أغسطس 2008.



منذ تلك اللحظة وحتى الآن، غيّر الرائد طواقمه التدريبية 22 مرة، بمعدل يقترب من ثلاثة أطقم في الموسم الواحد، بداية من التونسي محمد الدو وصولا إلى اليوناني تاكيس ليمونيس، فيما يعتبر طاقم المدرب المغربي رضا حكم، الثالث والعشرين، وإن كان مؤقتا.



13 مدربا مختلفا مروا على الفريق، منهم من حضر مرة أو مرتين، أما أكثر من قدم إلى الفريق القصيمي فهو التونسي عمار السويح، دربه في ثلاث فترات، أما بلاده أحضرت المدربين إلى الرائد في ثماني مناسبات. التونسيون الأوفر حظا في تدريب الفريق أما عدد جنسيات المدربين فبلغت سبعا، من ثلاث قارات كلهم فشلوا في إقناع إدارات الفريق القصيمي المتعاقبة.



لعب الفريق طيلة المواسم الثمانية السابقة 187 مباراة، في الدوري فقط، أكثر من تولى تدريبه في المباريات هو عمار السويح بواقع 44 مباراة، وفي كل هذه المواسم كان ترتيب الفريق يتراوح بين الثامن والحادي عشر.

