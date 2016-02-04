جهاد الحسين: غوميز يطالبنا بإسعاد الجماهير

كشف جهاد الحسين، صانع ألعاب التعاون، عن سبب تألقه هذا الموسم برفقة الفريقي القصيمي، حيث أرجع ذلك إلى البيئة المميزة بالنادي وبجانب المدرب البرتغالي غوميز الذي يحث اللاعبين على تقديم كرة جميلة تفرح الجماهير.

وقال الحسين في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "سبب تألقي مع التعاون يعود إلى عدة عوامل، من بينها المدرب غوميز أحد أفضل المدربين في مسيرتي الكروية، علمني أشياء كثيرة كما أضافي لي. الهدوء والعلاقات المميزة وبيئة النادي لها دور كبير، كما أن تجاوزي لسن الثلاثين له دور في هذا التألق". فيما أفصح عن أحد أسرار الفريق بغرفة الملابس قائلا: "غوميز يقول لجميع اللاعبين، تمتع بكرة القدم وافرحوا، وافرحوا الناس، هذه معادلة بسيطة ولكن تحقيقها صعب".

وحول مساهمة فريقه في إحباط نتائج الأهلي: "هناك تفسير فني، فريق الأهلي مميز ويلعب بكرة مفتوحة تشابه أسلوبنا إلى حد كبير، ولكن ما يميزنا أننا نعمل ضغط أكبر منهم على حامل الكرة، ولكن لديهم عناصر منتخب ومحترفين أغلى، فيما نعوض هذا عبر العمل الجماعي".

وأشار اللاعب السوري، إلى أن فريقه يحاول تقديم مباريات جيدة، وليس كما يقال أمام الأهلي فقط: "أخذنا نقطة ممتازة من أرض الأهلي ولكننا لعبنا أمام الهلال في بريدة وضغطنا الخصم في ملعبه لمدة 70 دقيقة، الاتحاد لعبنا معه أسوأ المباريات وخسرناها".

وأكد الحسين أن التعاون يشهد مشروعا كرويا على مدار ثلاث سنوات: "المكتب التنفيذي حينما اجتمع معي أول مرة، أكد أن الفريق سوف يحقق البطولات خلال 3 أعوام، مضت نصف المدة وهناك تفاهم وانسجام وتغيير لاعبين، والفريق يحتاج الى وقت، طموحنا بين الأربعة الكبار واللعب في آسيا".

وينتهي عقد جهاد الحسين نهاية الموسم، ولكنه شدد على اتفاق شفوي – أخلاقي مع إدارة النادي التي تتفاوض معه، فيما سيمضي الطرفين على عقد جديد خلال شهر ونصف من الآن –بحسب قوله- كما يتمنى الاستمرار مع المجموعة الحالية.

