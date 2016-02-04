حسناً فعل اتحاد الكرة عندما وضع كل الأنظمة واللوائح على الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم وفي متناول اليد لكل من يرغب في الاطلاع عليها، فمنهجية (سري للغاية) الممقوتة يجب أن تبتر وتحل مكانها (الشفافية المطلقة) التي تتيح للجميع التعرف على كل التفاصيل وفي كل الأوقات، ومن ثم المشاركة في النجاح، إن القارئ أيا كان سيقر كل خطوة تتخذها اللجان المختلفة متى ما عرف بُنيت على أي بند وتحت أي مادة، وهو بالتأكيد من أبسط حقوقه، كما أن هذه الخطوة تساهم في الحد من الجدل الواسع الذي يرافق أي قرار يصدر عن أي لجنة، إنني ومن هذا المنطلق أهيب بك عزيزي القارئ بزيارة الموقع والاطلاع على كافة تفاصيل اللوائح والأنظمة حتى تكون على دراية وبينة بالكيفية التي يتم من خلالها إصدار القرارات.

*نقلا عن الرياضية السعودية