ماركينيوس: كانافارو سبب عودتي إلى النصر

أشار البرازيلي ماركينيوس، لاعب النصر السعودي، إلى اتصال جمعه برئيس النادي الأمير فيصل بن تركي، كشف فيه رغبة المدرب كانافارو بإعادته من البرازيل إلى السعودية، وهو الأمر الذي رحب به لاعب الوسط حتى يساهم في مسيرة بطل الدوري.

وقال البرازيلي ماركينيوس في لقاء خاص لبرنامج "في المرمى": "في نهاية الموسم الماضي كونتُ اسما جيدا لدى جمهور سانتوس وكان الاتفاق على تجديد الإعارة لموسم آخر هناك؛ حتى وصلني اتصال هاتفي من الأمير فيصل طلب مني العودة لتمثيل النصر وأن الاسم الكبير كانافارو هو مدرب النصر وطلبني بالاسم وسأكون عنصر مهم في خطته القادمة فوافقتُ على الفو؛ لم يهاتفني المدرب حينما كنت في البرازيل ولكنني اجتمعت به فور وصولي للرياض رحب بي وأكد انه شاهدني وأني أنال اعجابه".

وحول سبب مغادرته النصر منتصف الموسم الفائت، أضح قائلاً: "في بداية الموسم الماضي وتحت اشراف الاسباني كانيدا كنت أشارك بصورة مستمرة وكونت ثنائيات رائعة خصوصا مع أدريان والسهلاوي؛ وبعد تولي الأورجواني ديسلفا زمام الأمور الفنية نهاية الدور الأول أصبحت حبيس دكة البدلاء وأشارك أوقات قليلة فقط كبديل؛ وصلني في حينها عروض من أندية البرازيل ومنها العريق سانتوس فطلبت المغادرة لبلدي لضمان اللعب فقط وليس لأسباب أخرى والدليل اني غادرت الأصفر وهو متصدر الدوري وقتها".

وأبدى الجناح الأيسر إعجابه بزملائه في الفريق قائلاً: "*الفريق الحالي أراه أفضل من الذي غادرته في الموسم الماضي حيث وجدت أمامي مهاجم ممتاز اسمه مايقا لاعب بمواصفات خطيرة وكذلك استقطب الفريق نايف هزازي انه لاعب رائع، والجبرين تطور كثيراً عن ماتركته".

