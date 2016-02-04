هل يترك رافينيا الشباب ويرحل إلى البرازيل؟

أفصح البرازيلي رافاييل رافينيا، عن تبقي أربعة أشهر في عقده مع نادي الشباب، فيما أكد عدم وجود محادثات حالية مع الإدارة لتجديد العقد، وسط وجود رغبة لدى عائلته بالعودة إلى البرازيل إثر انتهاء التجربة السعودية.

وقال رافينيا في مقابلة خاصة مع برنامج "في المرمى": "لم يتحدث معي احد حتى الان من ادارة الشباب لتجديد عقدي ولا ادري حينها استمر مع الفريق او انتقل لفريق اخر في السعودية او الخليج ولكن حاليا اركز على الفترة المقبلة مع الفريق بشكل يليق بي وتقديم افضل ما لدي".

وحول رغبته في العودة للملاعب البرازيلية: " الفكرة الموجودة حاليا ان اعود الى البرازيل، اغلب الاحيان اتحدث مع زوجتي عن مستقبلنا، وارى ان من الافضل ان يعيش ابني الفترة المقبلة في البرازيل، ولا اخفيك انني اواجه مشكلة في عدم امكانية حضور زوجتي وابني مباريات الفريق، حيث يتمنى ابني ان يحضر الى الملعب برفقة والدته ولكن الانظمة في السعودية تمنع دخول النساء الى الملاعب". وأضاف: "ولكن اذا كان هناك عرض مالي كبير يمكن ان يجعلنا نعيد التفكير في الامر وقد يتغير الرأي والان اريد ان اركز على مباريات الفريق الفترة الحالية".



وتحدث صاحب الـ32 عاما عن الشباب قائلاً: "الفريق ابتعد عن المنافسة على صدارة في دوري جميل وهذا لا يعني اننا سنتساها في المباريات المتبقية في الدوري بل سنبذل قصارى جهدنا لتحسين ترتيب الفريق في السلم الدوري ايضا ما زال هناك امل في المنافسة على لقب كأس الملك ولا اخفيكم ان الجهاز الفني واللاعبين ينصب اغلب تركيزهم على مباريات كأس الملك ونأمل ان ننهي الموسم بتحقيق بطولة مرضي فيها جماهير الفريق".

وعن رأيه في إقالة المدرب الأورغوياني جوتيريز وإحضار التونسي الجبال: "في بعض الاحيان يكون له تأثير سلبي على الفريق بسبب عدم تأقلم اللاعبين على طريقة المدرب الجديد في منتصف الموسم او عدم قدرة المدرب على احداث تغيير جذري في مستوى الفريق لكن اعتقد ان التغيير في الشباب كان له اثار ايجابية وهذا امر واضح في نتائج الفريق الاخيرة وقد يكون معرفة المدرب فتحي الجبال بالدوري السعودي والاندية المنافسة ومستويات اللاعبين اسهم في سهولة تأقلم زملائي اللاعبين مع طريقته".

وختم حديثه عن عقوبة لجنة الانضباط وعصبيته التي تتضح أثناء المباريات: "دائما احاول ان اتمالك اعصابي في المباريات ولا اقترف اخطاء مع لاعبي الفريق المنافس، ولكن بصراحة انا اعاني مع بعض لاعبي الدفاع والاظهرة حيث يوجهون لي كلام مشين باللغة العربية حتى يستفزوني، في البداية لم اكن افهمها ولكن مع مرور الوقت ومخالطتي للاعبين بدأت اعرف معانيها وبدأت اتأثر نفسيا عندما اسمعها من احد اللاعبين، وفي مباراة الرائد بعد ردة فعلي تمنيت ان الحكم شاهدني وعاقبني بالبطاقة الصفراء حتى لا تعاقبني لجنة الانضباط وانا ارى ان القرار مؤسف وكنت اتمنى ان ينتهي عقدي دون عقوبة انضباطية واعتذر من منسوبي النادي والجماهير واعد عدم تكرارها وشيكون درس لي في المستقبل واعدكم انني سأتقلم على الكلمات الاستفزازية اللاعبين واضبط اعصابي".

