الأهلي يحبط جماهيره بالتعادل أمام الخليج

فرط الأهلي في فرصة استعادة صدارة دوري جميل السعودي للمحترفين بعدما واصل مسلسل نزيف النقاط بتعادله الثاني على التوالي أمام الخليج 1-1 على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة في المرحلة 15 للمسابقة.

ولم يستفيد الأهلي من تعثر المتصدر الهلال بتعادله أمام الفتح 3-3 إذ أن الفوز كان سيعيد إليه الصدارة بفارق المواجهات المباشرة.

وتقدم الأهلي أولاً عن طريق مدافعه عقيل بلغيث عند الدقيقة 11 ونجح الكاميروني أمينو بوبا بتسجيل التعادل عند الدقيقة 33.

‏‫وبدأت المباراة بأفضلية للأهلي الذي احتاج 11 دقيقة فقط ليسجل هدف السبق عن طريق مدافعه عقيل بلغيث الذي حول عرضية اليوناني فيتفاتزيديس برأسه في شباك الحارس مسلم آل فريج.

وحاول الخليج العودة سريعاً إلى المباراة وكان قريباً من ذلك بعدما سدد لاعبه طلال مجرشي كرةً قوية اعتلت عارضة الحارس ياسر المسيليم.

وعند الدقيقة 33 تمكن الخليج من تسجيل هدف التعادل عن طريق مدافعه الكاميروني أمينو بوبا الذي حول عرضية الغيني أبوبكر سيلا بقدمة في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وحاول الأهلي الخروج فائزاً في الشوط الأول وكاد قائده تيسير الجاسم أن يسجل الهدف الثاني بعدما اخترق دفاع الخليج وسدد كرةً قوية أبعدها الحارس مسلم آل فريج بصعوبة.

وفي الشوط الثاني زج السويسري جروس مدرب الأهلي بأول تغييراته بدخول اللاعب مصطفى بصاص بديلاً للمصري محمد عبدالشافي.

وواصل الأهلي محاولاته التي بدأت بأقدام اليوناني فيتفاتزيديس الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

ولم تتوقف محاولات الأهلي عن طريق لاعبه النشط فيتفاتزيديس الذي تلقى تمريرة من السوري عمر السومة على قوس منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى الخليج.

وعند الدقيقة 68 دفع السويسري جروس بالمهاجم مهند عسيري كبديل لليوناني فيتفاتزيديس ليزيد من فعالية الهجوم.

وكاد عسيري أن يسجل الهدف الثاني للأهلي من أول لمسة بعدما حول عرضية تيسير الجاسم برأسه لتصطدم بالعارضة وتعود لمصطفى بصاص الذي سددها وأبعدها لاعب الخليج عبدالله السالم من على خط المرمى.

وواصل الأهلي هجومه وأهدر السوري عمر السومة هدفاً محققاً حينما حول له زميله سلمان مؤسر كرةً عرضية متقنة وضعته أمام المرمى الا أنه وضع الكرة برأسة خارج الشباك.

وعند الدقيقة 84 كاد الخليج أن يحبط الأهلاويين بهدف ثانٍ بعدما حول مهاجمه علاء الحجي عرضية زميله عباس شنقيطي برأسه لتذهب فوق المرمى بقليل.

وواصل مهاجمو الأهلي مسلسل اهدار الفرص وهذه المرة عن طريق البديل مهند عسيري الذي تلقى كرة عرضية مميزة من البرازيلي ماركينيو ليحول الكرة برأسه خارج المرمى.

وارتفع رصيد الأهلي الى 35 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بنقطتين، وارتفع رصيد الخليج إلى 20 نقطة في المركز الثامن.