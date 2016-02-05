السوبر في المحالة

** لا أخفي دهشتي من الحضور الجماهيري الكبير لمباراة ضمك والأهلي التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة (بين أبها وخميس مشيط)...

** توقعت حضوراً جماهيرياً كبيراً أولاً لشعبية النادي الأهلي في المنطقة الجنوبية وكذلك حماس جماهير محافظة خميس مشيط لدعم ناديهم وأخيراً لهفة جماهير المنطقة بمختلف ميولهم لمشاهدة أحد أبرز الأندية السعودية...

** لكنني لم أتوقع أن يكون الحضور الجماهيري بتلك الكثافة حيث كانت المدرجات ممتلئة تماماً وهناك جماهير أخرى خارج الأسوار لم تجد لها مكاناً واكتفت بالمتابعة من فوق بوابات الملعب الخارجية...

** الحضور الجماهير منح المباراة رونقاً جميلاً وفي تصوري أنه (أي الحضور الجماهيري) ساهم في رفع الإثارة والتنافس في المباراة...

** جمال كرة القدم في الحضور الجماهيري وتزداد جمالاً عندما لا يكتفي الجمهور بالحضور المكثف بل وبالفاعلية أيضاً مثلما كانت جماهير المنطقة الجنوبية في ذلك اللقاء...

** لعلني هنا أربط بين الحضور الجماهيري اللافت للنظر وبين مباراة كأس السوبر المقبلة ومباشرة أقول إن المكان الأنسب لاستضافة مباراة كأس السوبر هو ملعب المحالة...

** يتردد أن الموسم الكروي المقبل سينطلق خلال شهر اغسطس أي ذو القعدة (صيف هذا العام) وربما تكون مباراة كأس السوبر هي موعد انطلاق الموسم الجديد..

** شهر أغسطس المقبل (ذو القعدة) سيكون منتصف صيف هذا العام ومن حسن الحظ أنها ستكون إجازة للطلاب على اعتبار أن العام الدراسي المقبل سيبدأ بعد إجازة عيد الأضحى المبارك...

** غالباً ونسبة تتجاوز 95% سيكون طرفا مباراة كأس السوبر من الفرق الجماهيرية والإعلامية مثلما حدث في النسخة الماضية عندما جمعت بين النصر والهلال...

** لا أعتقد أننا سنجد أجمل من هذه الفرصة لإقامة النسخة المقبلة من كأس السوبر في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة كفعالية من فعاليات صيف 1437هـ..

** النسخة الماضية أقيمت في لندن ولا أعتقد أنها حققت الأهداف التي من أجلها أقيمت هناك سواء الزخم الإعلامي أو الحضور الجماهيري أو العائد المالي للناديين أو حتى للشركة الراعية للمباراة...

** لماذا لا تقام مباراة كأس السوبر المقبلة في المحالة ضمن فعاليات صيف عسير... جمهور ملهوف للغاية لمشاهدة الفرق السعودية الكبيرة بنجومها اللامعين خصوصاً بعد توقف دورة الصداقة الدولية ولن يقل الحضور عن 20 ألف متفرج...

** لا أتصور أن التوصل لراع لهذه المباراة سيكون قضية فالرعاة متأكدون أن العائد المالي سيكون كبيراً للغاية لو أقيمت في أجمل مصائف المملكة...

** الأجواء لا يمكن أن تكون عائقاً في إقامة المباراة لسبيين... أولهما أن الأجواء في عسير خلال الصيف رائعة للغاية...

** والسبب الثاني أن الأندية بعد مباراة كأس السوبر ستبدأ موسمها على ملاعبها في مختلف مناطق المملكة في أجواء قد تصل درجة الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية...

** أتمنى أن يزدان صيف عسير المقبل بفعالية جميلة للغاية هي كأس السوبر.

*نقلا عن الرياضية السعودية