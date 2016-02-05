عادل عزت يعلن دخوله سباق رئاسة اتحاد القدم

أعلن عادل عزت، المدير التنفيذي السابق لدوري جميل، ترشحه رسمياً لانتخابات رئاسة اتحاد القدم التي تجرى في ديسمبر المقبل، فيما أكد لاعب الأهلي السابق رغبته في تحويل مسار الكرة عبر خطة تنفيذية تمتد إلى 12 شهراً.

وقال عزت في مقابلة حصرية لبرنامج "في المرمى": "فعلاً لدي رغبة في الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم، أريد الترشح لأنني مؤمن أن القيادات الشابة تلعب دورا في تنمية البلاد في ظل الدعم اللامحدود من القيادة". وزاد: "أستند إلى جدار قوي من الإنجازات في المجال الرياضي، وأحمل أجندة عامرة بالأفكار والاقتراحات كفيلة أن تعيد الكرة السعودية إلى وضعها الطبيعي، وهو ما سيعيد البسمة إلى الجماهير".

وحول أجندته الخاصة التي ينوي تقديمها، أجاب عادل: "هناك برنامج انتخابي سيكون جاهزا خلال 90 يوما، وسوف أعلن عنه في وسائل الإعلام عبر مؤتمر صحافي. سبق أن أعلن ولي ولي العهد عن برنامج تحول وطني، وأنا محور برنامجي تحول الكرة السعودية إلى لعبة الأجيال في المستقبل عبر خطة تنفيذية خلال 12 شهرا لرفع الاتحاد السعودي وإعادة المنتخبات إلى عهدها السابق ضمن 30 مبادرة كاملة".

وأشار الرجل الراغب في تولي زمام السلطة الكروية العليا، إلى أن شروط اللائحة الانتخابية تنطبق عليه، وأكمل قائلاً: "النظام الأساسي يحدد للمرشح خبرة للمجال الكروي 15 عاما على الأقل، دون تحديد لجان أو أندية، أنا ظهرت وأعلن ترشحي ومتأكد أن هذه المواصفات تنطبق علي، أنا التحقت بالأهلي فئات سنية 4 سنوات، تخرجت من كلية الهندسة ومارست الإعلام الرياضي ككاتب رياضي وأصبحت عضو شرف في الأهلي، على مدى عقد من الزمان وأنا أعمل في المجال الخاص الرياضي والاستثمار في شركة جميل منذ 10 سنوات وقبلها كذلك".

وعن قائمة الأعضاء التي سيدخل بها السباق، قال عزت: "الأعضاء الأربعة تأكدت من موافقتهم بشكل 80%، سيكون معي في قائمتي لاعب من أساطير الكرة السعودية ممن حققوا إنجازات الكرة السعودية، البقية سيكونون تنفيذيين من أعلى مستوى في الاستثمار والرياضة، أما الأمين العام عادل البطي فأعطاني موافقة أيضا، وهو أحد الرجال الذين تحتاجهم الرياضة السعودية".