تكتيك كانافارو.. عقم و"بربسة".. لقطة ختام

أصاب العقم التهديفي مهاجمي النصر أثناء مواجهتهم لفريق القادسية على ستاد الملك فهد، ضمن الجولة الـ15 بالدوري السعودي، وهو ما جعل المباراة تنتهي سلبياً ، وتعتبر تلك النتيجة ضمن سلسلة نتائج متواضعة أحبطت النصراويون في الآونة الأخيرة.

فاز النصر في آخر دقيقة أمام ضيفه هجر بالجولة الماضية، وفشل مهاجموه في تسجيل أية اهداف على بني قادس، بالرغم أن لديه مهاجمون أفذاذ، على غرار محمد السهلاوي والمالي مايقا وحسن الراهب ولكن يبدو أن المدرب الإيطالي كانافارو لا يسير بالفريق في المسار الصحيح..

ويعتقد البعض أن انخفاض مستويات لاعبي النصر، سببه اشراف المدرب كانافارو الذي لا يحسن قراءة المباريات أو التغييرات أثناء لعبها، ما دعى أن يكون أداء النصر بشكل فوضوي، شبيهاً بالموسيقى المحلية الشهيرة.. "بربس"!