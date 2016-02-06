الشباب يواصل انطلاقته بفوز صعب على هجر

واصل الشباب انطلاقته في دوري جميل السعودي للمحترفين بعد فوزه الثمين على ضيفه هجر 3-1 على ستاد الأمير فيصل بن فهد في المرحلة 15 من المسابقة.

وتقدم هجر أولاً عن طريق الفلسطيني أشرف نعمان عند الدقيقة "21" ونجح الشباب بقلب النتيجة سريعاً عن طريق بدر السليطين "25" والجزائري محمد بن يطو "27" وإسماعيل مغربي "88".

وبدأ الشباب المباراة مهاجماً وكاد مدافعه عبدالله الأسطا يفتتح التسجيل بعد مرور خمس دقائق حينما تلقى تمريرة من البرازيلي كاميليو فارياس وواجه المرمى وسدد الكرة في الشباك الجانبية.

وعند الدقيقة 21 فاجأ الفلسطيني أشرف نعمان الشبابيين بتسجيل هدف السبق بعدما تلقى تمريرة من البرازيلي برونو سيزار ليواجه المرمى ويضع الكرك في شباك الحارس محمد العويس.

ونجح الشباب بالعودة سريعاً عند الدقيقة 25 حينما سجل لاعبه بدر السليطين هدف التعادل بعدما حول عرضية عبدالله الاسطا بقدمه في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وبعد مرور دقيقتين تمكن الجزائري محمد بن يطو من تسجيل الهدف الثاني حينما حول عرضية صالح القميزي بقدمه في مرمى هجر.

وفي الشوط الثاني ازدادت المباراة اثارةً وتبادل الفريقان الهجمات والتي بدأت عن طريق البرازيلي برونو سيزار لاعب هجر الذي سدد كرةً قوية على قوس منطقة الجزاء الشبابية أبعدها الحارس محمد العويس بصعوبة.

ورد الشباب سريعاً عن طريق لاعبه البرازيلي كاميليو الذي سدد كرةً قوية اعتلت مرمى الحارس مصطفى ملائكة.

وعند الدقيقة 66 أهدر مهاجم الشباب البديل عبدالعزيز البيشي هدفاً محققاً بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء وواجه المرمى وسدد الكرة لتصطدم بالحارس مصطفى ملائكة الذي أبعدها إلى ركنية.

وكاد مهاجم هجر جاسم الحمدان يعدل النتيجة حينما تلقى تمريرة طويلة من زميله عبدالله الحافظ ليواجه المرمى ويضع الكرة من فوق الحارس محمد العويس لتذهب خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 75 أنقذ حارس هجر مصطفى ملائكة فريقه من هدفٍ محقق بعدما تصدى بصعوبة لتسديدة الاوروغوياني آريسمندي القوية.

وواصل هجر هجماته المرتدة الخطيرة وكاد مهاجمه جاسم الحمدان أن يباغت حارس الشباب حينما لعب كرة ذكية من فوقه إلا أن الأخير أبعدها بصعوبة إلى ركلة ركنية.

وعند الدقيقة 88 أكد مهاجم الشباب البديل اسماعيل مغربي فوز فريقه بعدما سجل الهدف الثالث حينما استثمر تمريرة زميله عبدالعزيز البيشي ووضع الكرة في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 24 نقطة في المركز الخامس وبفارق 4 نقاط عن التعاون الرابع، وبقي هجر على رصيده السابق 3 نقاط في المركز الأخير.