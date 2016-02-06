للنادي لعب.. وللمنتخب تعب!!

لكل في العالم يعمل على البحث على أساليب وخطط متطورة لمنتخباتها رغبة في المستقبل للحصول على بطولة أو إنجاز عالمي يعوض الإخفاقات السابقة، ونحن في البحرين ولله الحمد جاءتنا فرصة مواتية لبناء منتخبنا الوطني الأحمر من جديد (ولكن نقولها وبكل حزن اتحاد الكرة في ناحية والأندية في ناحية أخرى بسبب خلافات وقوانين غير ثابتة تطبق)!! بالإضافة إلى الإهمال للكرة البحرينية بشكل عام!!

وكأبسط مثال متابعتنا بحيرة غريبة من اختيار المدرب للاعبين المنتخب (فهل القصد بناء منتخب لسنوات) أم ماذا؟ لدرجة أننا مللنا متابعة المنتخب ودب بنا اليأس في الحصول على كأس الخليج وآسيا والوصول الى كأس العالم بعدما كنا نغني ونردد بكل ثقة (ما يغلبونه)، نعم كنا ندخل البطولات بثقة متناهية بالله ثم بقدرات منتخبنا على صناعة الفرح وانتزاع الذهب.. لأن منتخبنا يومها كان إعصارًا مدمرًا لا يعرف الرحمة مع المنافسين (واليوم العكس نسير مع مدرب له مدرسة خاصة وأغلب أنديتنا لهم مدارس مختلفة عنه رغم الاجتماعات المشتركة بينهم) فكيف بذلك أن يحق لنا التفوق فنيا على الآخرين وفي فترة وجيزة (باختصار اقولها لكم وعلى مسؤوليتي: مدربنا الأرجنتيني باتيستا أفقد منتخبنا هويته داخل الملعب بالاختيار السيئ للتشكيلة والتوظيف في الملعب، فليس من المعقول اختيار لاعبين لا يشاركون كأساسيين في أنديتهم دون الموهوبين الشباب ويزج بهم بالمنتخب (بل يطلب منهم اللعب في غير مراكزهم)!!

ذكرت سابقًا أن بناء المنتخبات يكون من القاعدة فقط وليس من الفريق الأول، وعلى القائمين على رياضتنا وبمعيتهم اتحاد الكرة أن يقتنعوا أن بقاء باتيستا غير مجد، وليس هو الرجل الأنسب لقيادة منتخبنا للمستقبل لتحقيق أحلامنا بدلاً من انتظار الحزن، وبالمثل لوضع حد للشعار الجديد (من أجل النادي لعب ولأجل المنتخب تعب)!!

نقطة شديدة الوضوح

في الحقيقة أنه واقع مؤسف الذي يعيشه منتخبنا – فبطولات الذهب لها مهر كبير (وعليه لابد من تغير الأسماء القديمة والاعتماد على الوجوه الشابة واعطائهم الثقة والفرصة لإثبات الوجود) لأن الفشل أمر يوجع كثيرًا وخاصة إذا كان يتعلق بالوطن.. فهل من مجيب؟

مسج خاص جدًا

عفوًا المجاملات لن تحل المشكلات!!

*نقلا عن الأيام البحرينية