5 مرشحين يتنافسون على مقعد زيورخ الوثير

خمسة ينتظرون المقعد الوثير في زيورخ، فالجميع يسعى لوضع اسمه في لوحدة معدنية كانت تحمل منذ عام 1998 اسما وحيدا من ثلاثة مقاطع، جوزيف سيب بلاتر.



المناظرة بين المرشحين لرئاسة فيفا لم تحدث، فإن اقرب ما شهدناه من نقاش مباشر او غير مباشر عندما جمعت دبي في مؤتمرها الرياضي الدولي بين السويسري والاردني وبينهما رئيس برشلونة الاسباني والمحاور كان صحفي إيطالي، في ذلك اليوم التقيا مجددا دون كلام مباشر في حفل توزيع جوائز غلوب سوكر في مدينة جميرا.

وعلى طاولة تبعد امتارا قليلة عنهما كان ميشيل بلاتيني وحيدا بلا كاميرات ولا ميكروفانات لانه بات الرئيس الموقوف للاتحاد الاوروبي، قرار ايقاف الفرنسي لم يمنع المكتب التنفيذي لاتحاده القاري من اعلان تاييده في قضيته لاثبات براءته من فساد مالي، همسات واحدايث في الغرف المغلقة اصبحت عناوينا لمواقع عالمية: جياني ليس الا نسخة من بلاتيني، السويسري من اصل ايطاليا – وبلاتيني فرنسي من اصل ايطاليا ايضا- انتفض ورد بقوة: لست دمية بيد بلاتيني.



وقف فيرغسون ولفيف من كبار مدربي الكرة في العالم في ميدان ويمبلي ليس لتسلم كاس او تقلد ميدالية بل لاحتضان المرشح السويسري ورسم الابتسامات واطلاق التصريحات بان ابن مدينة بريغ على حدود ايطاليا هو من يجب ان يقود كرة العالم للسنوات الاربع المقبلة، جياني كان يحمل جوازالسفر في جيب قميصه الايمن، تواجد في خمسين دولة في اخر ثلاثة اشهر، والنتائج: اتحاد امريكة الجنوبية في بيان من مكتبه التنفيذي اعلن دعم جياني، اتحادامريكا الوسطى والشمالية – كونكاكاف - قدم مباركته لجياني، والى جانب بيانات يومية من دول اوروبية تؤكد موقف المكتب التنفيذي ليويفا: نحن مع الامين العام في سعيه ليصبح سويسري جديد في زيورخ.



فيفا اصدر قرارا غريبا، ايقاف المخصصات المالية لاتحادي امريكا الجنوبية والكونكاكاف، هل يسعى لابقاء ضمانات حتى يكون التصويت من دول هاتين المنطقتين موجها لمرشح معين؟ هذا ما بدا من بيان ناري للامير علي وصف ما يحدث بالعقاب الجماعي قبل ثلاثة أسابيع من ادلاء مندوبي غرب الاطلسي في صندوق الانتخابات، وكان الامير الاردني انتقد توقيع بروتوكول مشترك بين اتحادي اسيا وافريقيا الشهر الماضي واصفا اياه بالخرق للقواعد الانتخابية.

عيسى حياتو رئيس اتحاد القارة السمراء والقائم باعمال رئيس فيفا اجاب في مقابلة مع صحيفة لكيب: سنصوت لمن نريد وما حدث ليس جريمة.



المرشح الجنوب افريقيا طوكيو سيكسويل كان عنوانا في نشرات الاخبار مرتين وللاسباب الخاطئة، في ديسمبر كان شاهدا في هيئة للمحلفين بامريكا في اطار التحقيق بدفع بلاده لرشاوي في سبيلنيلها استشافة مونديال الفين وعشرة، وفي يناير كان يشرح سبب سرية حملته الانتخابية في جلسة مغلقة للمكتب التنفيذي لاتحاد بلاده المحلي بعد قلق من غيابه عن اي جولة ترويجية في سعيه ليصبح اول افريقي يتراس فيفا.

الشيخ سلمان بن ابراهيم ال خليفة بدا واثقا وهادئا في حضوره الى اجتماع لاتحاده القاري في الدوحة على هامش البطولة الاولمبية المؤهلة لريودي جانيرو في تصريح مقتضب: مرشحان يمكنهما الفوز برئاسة الاتحاد الدولي، جياني وانا. وللصدفة فان جياني وسيكسويل تواجدا في العاصمة القطرية الى جانب الشيخ سلمان لحضور نهائي البطولة الاسيوية الاولمبية.



قلنا بانهم خمسة وتابعنا اربعة حتى الان، اما الخامس فانه يعاني من مشاكل فبحسب ما اشارت له مواقع اعلامية فان اجتماعا وديا بين شامبين ورئيس الاتحاد الفرنسي للعبة في احد المقاهي الباريسية تحول الى مشادة بعدما رفض لو غريت دعم مواطنه، وعندا رد عليه شامبين بانه سيعترض لدى سلطات بلاده السياسية على هذا الموقف، وقف لوغريت والقى النقود ثمنا لقطعة كروساون او فنجان من القهوة، وبعد ذلك، فإنها أقل من ثلاثة اسابيع قبل ان تبدا الاوراق بالتهاطل داخل صندوق شفاف في سويسرا لتحدد الرئيس المقبل لاكبر منظمة كروية.