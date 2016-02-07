دورينا جميل .. بشرط

دورينا يصبح جميلاً عندما يقدم لنا مباريات بمستوى مباراة العين والوحدة.

دورينا يكون جميلاً عندما تملأ الجماهير المدرجات كما حدث باستاد هزاع بن زايد في لقاء كلاسيكو الإمارات.

دورينا سيكون هو الأجمل لو كان لدينا في كل جولة من جولاته مواجهة من ذلك الوزن الذي كانت عليه قمة مواجهات الجولة الـ 17.

دورينا يكون له طعم خاص ومميز بجمهور الزعيم وبوجود العين في المنافسة، وفي غيابه يفقد الدوري أهم عناصره ومميزاته، إنها الحقيقة التي يجب أن نقر بها ونعترف، لا بل نجاهر بها. وإن كان هناك بعض المتعصبين الذين يرفضون ذلك، فالحقيقة كانت ولا زالت وستبقى تشكل الفارق في دورينا، نتحدث عن الزعيم وجماهيره مع خالص التقدير والاحترام للآخرين.

كم علينا أن ننتظر لكي نشاهد مباراة بهذا الحجم وبتلك الإثارة والمتعة، وقبل كل شيء بذلك الحجم والزخم الجماهيري الذي تخطى جميع الأرقام القياسية في دورينا هذا الموسم، بعيداً عن حسابات الصدارة التي اصطبغت بلون فرسان الأهلي لساعتين فقط، قبل أن تعود أدراجها إلى قلعة الزعيم الذي لا يزال يسيطر على مشهد البطولة في دورينا. إن مباراة الكلاسيكو أكدت أن دورينا لا يزال جميلاً.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية