فرقة غوارديولا تفشل في الفوز على باير ليفركوزن

أبقى بايرن ميونيخ على الفارق بينه وبين اقرب مطارديه على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عند ثماني نقاط بعد تعادله سلبيا مع باير ليفركوزن اليوم السبت والذي أنهى سلسلة تشمل أربعة انتصارات متتالية في الدوري.



ومع تسليط الضوء على بيب جوارديولا مدرب بايرن هذا الاسبوع عقب اتفاقه على تدريب مانشستر سيتي الانجليزي الموسم المقبل بدا بايرن مشتتا في الشوط الأول وافتقد لسرعته وادائه المميز المعتاد.



ومع جلوس المتألق توماس مولر على مقاعد البدلاء تعرض الضيوف للإزعاج بسبب ليفركوزن المجتهد ولم يستطع حامل اللقب اختراق دفاعات منافسه في ظل مشاركة روبرت ليفاندوفسكي كمهاجم وحيد.



وكان ليفركوزن الأكثر خطورة وضغط على بايرن مبكرا واقترب من التسجيل عبر ضربة رأس من عمر توبراك خلال الشوط الاول.



وضغط اصحاب الارض في بداية الشوط الثاني وبدا كما لو أنهم سيسجلون حتى تمكن بايرن من قلب الطاولة عبر الدفع بمولر الذي صنع فرصتين سريعتين قبل مرور ساعة على بداية اللقاء.



الا ان بايرن اضطر للعودة للدفاع للحفاظ على التعادل عقب طرد تشابي الونسو بسبب حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 84 عقب خطأ ضد المهاجم خافيير هرنانديز.



ويتصدر الفريق البافاري جدول الترتيب برصيد 53 نقطة بينما يحتل ليفركوزن المركز الخامس برصيد 32 نقطة.



وفشل بروسيا دورتموند في وقت سابق اليوم من كسب ارض جديدة على حساب بايرن عقب اكتفاء الفريق صاحب المركز الثاني بالتعادل السلبي مع هيرتا برلين.



وافتقد دورتموند - الذي يملك 45 نقطة - لأسلوبه الهجومي الذي ظهر به في الأسابيع الأخيرة على الرغم من عودة لاعب الوسط ماركو ريوس وصانع اللعب ايلكاي جيندوجان.



ورفض هيرتا مفاجأة هذا الموسم - والذي يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة - الخضوع وكان قريبا على نحو مثير للدهشة من انتزاع الفوز عبر سالومون كالو إلا ان تسديدته ذهبت بعيدا عن المرمى عقب هجمة مرتدة قبل 13 دقيقة على النهاية.



وكان البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب السابق لتشيلسي حاضرا في المدرجات ضيفا على دورتموند.



وحقق شالكه انتصاره الثاني على التوالي عندما تغلب على فولفسبورج 3-صفر ليتقدم نحو المركز الرابع برصيد 33 نقطة حيث انتزاع المهاجم الهولندي كلاس يان هنتيلار التقدم في الدقيقة 24.



وسدد يوهان جايس (22 عاما) لاعب منتخب ألمانيا للشباب ركلة حرة قوية مرت من فوق الحائط نحو الشباك بعدها بنحو 11 دقيقة وأكمل البديل اليساندرو شوف انتصار الفريق بتسديدة قوية من 18 مترا قبل ثلاث دقائق على نهاية زمن اللقاء.



ولم يحقق فولفسبورج - وصيف بطل الدوري الموسم الماضي وبطل كأس ألمانيا - أي انتصار في اخر سبع مباريات بالدوري منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي وتراجع إلى المركز الثامن.



وحقق شتوتجارت انتصاره الرابع على التوالي عندما سحق اينتراخت فرانكفورت 4-2 ليبتعد أكثر عن منطقة الهبوط التي احتلها خلال اغلب فترات الموسم الحالي ليصبح في المركز 11 برصيد 24 نقطة.



وطرد لاعب من كل فريق عقب حصول دانييل ديدافي هداف شتوتجارت على الانذار الثاني في الدقيقة 67 بينما طرد كارلوس زامبرانو لاعب اينتراخت بعدها بثماني دقائق.

