إضفاء قيمة للبطولات

لا يمكن أن نساوي بين بطولات الأندية فنقول إن النادي الفلاني حقق (50) بطولة والنادي العلاني حقق (50) بطولة، فالنادي الأول قد يكون حقق بطولات آسيوية ودوري وكأس، بينما النادي الآخر لم يحقق سوى بطولات مصيف وصداقة، إننا بذلك نبخس حق الكبير ونساويه بالصغير لذا أرى أنه من الأهمية بمكان أن نعطي قيمة لكل بطولة، فمثلاً نعطي بطولة آسيا وهي الأهم أعلى رقم وليكن (10)، وبعدها بطولة الدوري (9) نقاط، وبعدها كأس الملك للأبطال (8) نقاط، ثم كأس ولي العهد وهكذا إلى أن نصل إلى بطولات الصداقة والمصيف فنقيمها على اعتبار أنها بطولات ودية، إن هذا النظام هو الذي يعمل به الاتحاد الدولي عندما يرصد سلم الترتيب للمنتخبات مع إطلالة كل شهر، حيث يضع في الاعتبار البطولة والخصم والقارة، أي يضفي قيمة للحدث الرياضي.

*نقلا عن الرياضية السعودية