اتحاد جدة يواجه الوحدات بحثا عن المقعد الآسيوي

يتسلح اتحاد جدة بعاملي الأرض والجمهور، لخطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، حينما يستضيف الوحدات الأردني على استاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في المحلق الآسيوي للمسابقة.



ويدخل الاتحاد المباراة وهو مرشح قوي للفوز بسبب خبرته الكبيرة في المسابقات الآسيوية، والتي نجح بتحقيق لقبين عامي 2004 و2005 بالاضافة إلى أنه منتعش فنياً بقيادة مدربه الروماني بيتوركا، الذي نجح بتحقيق ثلاث انتصارات متتالية في الدوري على التعاون 4-1 ونجران 1- صفر والرائد 6-2 ليبقي حظوظه قوية في الحصول على لقب الدوري بعد أن قلص الفارق مع المتصدر الهلال إلى خمس نقاط إذ يحتل المركز الثالث برصيد 32 نقطة.



ويأمل الاتحاد في إعادة أمجاده الآسيوية، إذ إن آخر مشاركة للفريق بالمسابقة في عام 2014 وخرج من دور ربع النهائي من فريق العين الإماراتي بخسارته ذهاباً وإياباً 2-صفر و3-1 على التوالي.



ويعول الروماني بيتوركا كثيراً على مواطنه سان مارتن الذي قدم مستويات كبيرة هذا الموسم، وكان خلف الكثير من أهداف فريقه بالاضافة إلى الفنزويلي ريفاس هداف الفريق ولاعبيه الشبان عبدالفتاح عسيري وعبدالرحمن الغامدي.



وفي المقابل، ستكون مهمة الوحدات صعبة للغاية كون الفريق لم يقدم مستويات كبيرة هذا الموسم، على الرغم من أنه على بعد نقطة واحدة من المتصدر شباب الأردن، إذ يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 22 نقطة من 12 مرحلة.



وتلقى الوحدات 4 خسائر في الدوري كانت من الحسين إربد والفيصلي والجزيرة والبقعة قبل أن يستعيد توازنه الخميس الماضي بفوزه الصعب على الأصالة.



ويعول رائد عساف مدرب الوحدات كثيراً على حارسه الدولي عامر شفيع وعامر ذيب وفادي عوض والمدافعين البرازيلي هيلدير وفراس شلبياية.



وسيكون الفائز من هذه المباراة في المجموعة الأولى التي تضم فولاذ الإيراني ولوكوموتيف الأوزبكي والنصر الإماراتي.



ويسبق هذه المباراة، ثلاث مباريات آخرى لغرب آسيا في الملحق، إذ يستضيف نفط طهران الإيراني نظيره الجيش القطري، ويواجه الجزيرة الاماراتي ضيفه السد القطري، ويحل الشباب الاماراتي ضيفاً على بونيودكور الاوزبكي.

