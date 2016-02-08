يلا رياضة.. يوم لا ينسى

لقد انبهر كل من حضر وشاهد فعاليات المهرجان الرياضي المفتوح (يلا رياضة) والذي نظمته وزارة شؤون الشباب والرياضة لأول مرة على مستوى المملكة تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبحضور كبير وغفير من مختلف أطياف المجتمع البحريني من مواطنين ومقيمين وجاليات، وذلك للنجاح الخيالي بفضل الترتيبات المذهلة التي اتخذتها اللجنة المشرفة عليها بتميز فاق التصور.

فعلا كان يوما لا ينسى مميزا بكل المقاييس والمفاجآت.. نعم شاهدت هذا النجاح المتميز شخصيا منذ أن وطأت قدمي مكان المهرجان لغاية الانصراف (بفرحة من القلب لكافة المشاركين بالمهرجان من أبناء المجتمع البحريني والجاليات والمقيمين على أرض البحرين بمختلف الأعمار اثناء ممارسة الرياضة لا بهدف المنافسة الرياضية وحسب وانما بهدف التشجيع والترويج لأسلوب الحياة الصحية بالمجتمع المحلي) وبمعيتهم نشاط وحيوية وسعادة القائمين على المهرجان وهذا ينم عن أشخاص يمتلكون حسا رهيفا واحتراما نادرا لمن يحترمهم ويقدرهم بتلبية الدعوة (بماركة) أبناء البحرين الأصليين وعلى رأسهم بكل أمانة أخي العزيز هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة – فالشكر واجب لهذا الوزير ومن سانده بوفاء للذين ترجموا عملهم بالقول والفعل وتلك ميزة الكبار فقط.

نقطة شديدة الوضوح

نجاح هذا الفعالية يجبرنا على إقامتها سنويا وكاقتراح بأن يكون لها عطلة رسمية من الدولة وذلك بالنسبة للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والمؤسسات للاحتفال بهذا اليوم الرياضي ليشارك فيه القيادات والموظفون لترسيخ ثقافة العمل الجماعي وتعزيز روح التعاون بين الموظفين والعمال بغض النظر عن مناصبهم أو خلفياتهم الاجتماعية والثقافية، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات (وحبذا لو تتضمن الفعالية عرض فيلم وثائقي عن الرياضة في مملكة البحرين، تتناول مسيرة الرياضة والابطال الفائزين في تاريخ البحرين الرياضي، وأهم الانجازات الرياضية لها).

وين ما يروح يرد الروح

حضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة -عاشق التحدي- شخصيا لفعاليات المهرجان رغم مشاغل سموه العديدة دليل على حب وعطاء هذا الرجل للبحرين ورياضتها (فعلا بوفيصل.. وين ما يروح يرد الروح).



*نقلا عن الأيام البحرينية