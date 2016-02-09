الاتحاد يتجاوز الوحدات ويحجز مقعداً آسيوياً

حجز اتحاد جدة مقعده في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بفوزه الصعب على ضيفه الوحدات الاردني 2-1 على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في الملحق الآسيوي.

وسيكون الاتحاد في المجموعة الأولى التي تضم فولاذ الايراني ولوكوموتيف الاوزبكي والنصر الاماراتي.

وتقدم الضيوف أولاً بعد مرور 11 دقيقة عن طريق السنغالي الحجي تول وسجل الفنزويلي ريفاس هدف التعادل عند الدقيقة 17 قبل أن ينجح المهاجم الاتحادي مختار فلاتة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45.

وبدأت المباراة مثيرةً من الطرفين وخاصة من الضيوف اللذين بادروا بالهجوم وكاد لاعبه أحمد هشام من افتتاح التسجيل بعد مرور دقيقة حينما استغل تمريرة بالخطأ من الغاني سولي مونتاري وسدد الكرة ذهبت بجانب المرمى.

وعند الدقيقة 11 نجح الوحدات بتسجيل هدف السبق عن طريق لاعبه السنغالي الحجي تول الذي حول عرضية زميله أحمد هشام في شباك الحارس عساف القرني.

وكاد الاتحاد أن يرد سريعاً عن طريق مهاجمه مختار فلاتة الذي حول عرضية زميله عوض خريص بقدمه نحو مرمى الوحدات لتجد الحارس عامر شفيع الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 17 نجح الانحاد بتسجيل هدف التعادل عن طريق مهاجمه الفنزويلي ريفاس الذي حول عرضية زميله ماجد الخيبري المتقنة برأسة في شباك الحارس عامر شفيع.

وعند الدقيقة 27 تلقى مدرب الوحدات رائد عساف ضربةً قوية حينما اضطر لتغيير أبرز نجومه السنغالي الحجي تولي المصاب بديلاً للاعب أحمد أبوكبير.

وواصل الاتحاد سيطرته وكاد مهاجمه الفنزويلي ريفاس أن يرجح كفة فريقة حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء الا انها اصطدمت بزميله مختار فلاتة وذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 33 أنقذ مدافع الوحدات محمد مصطفى فريقه من هدفٍ محقق حينما تصدى لتسديدة مدافع الاتحاد احمد عسيري من على خط المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول حصل الاتحاد على ركلة جزاء بعدما سدد لاعبه الغاني مونتاري كرةً داخل منطقة الحزاء اصطدمت بيد لاعب الوحدات بهاء فيصل، ليتصدى لها المهاجم مختار فلاتة ويضعها في الشباك.

وفي الشوط الثاني حاول الوحدات تسجيل هدف التعادل مبكراً وكاد أن ينجح في ذلك بهدما ارتكب لاعب الاتحاد مونتاري هفوةً قاتلة حينما فشل في تمرير كرة ليخطفها اللاعب عامر ذيب ويمررها لزميله أحمد هشام الذي سددها لتجد الحارس عساف القرني الذي تصدى بصعوبة.

ورد الاتحاد سريعاً على حينما اخترق الروماني سان مارتن دفاع الوحدات ومرر كرةً ذكية للاعب عبدالفتاح عسيري الذي واجه المرمى وسدد كرةً قوية تصدى لها الحارس عامر شفيع بصعوبة.

وعند الدقيقة 56 حاول الروماني بيتوركا مدرب الاتحاد تأمين خط وسطه الدفاعي حينما دفع باللاعب جمال باجندوح بديلاً للمهاجم مختار فلاتة ليكون بجانب الغاني سولي مونتاري.

وهدأت المباراة في الدقائق العشرين الأخيرة ولم تشهد فرصاً خطيرة على مرمى الفريقين باستثناء هجمة للاتحاد في الوقت بدل الضائع حينما مرر لاعبه فهد المولد كرةً متقنة للاعب عبدالفتاح عسيري الذي حولها بدوره نحو مرمى الوحدات لتجد الحارس عامر شفيع الذي تصدى لها بصعوبة، ليطلق بعد ذلك الحكم البحريني نواف شكر الله صافرته معلناً نهاية المباراة.

