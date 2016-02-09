التحكيم .. قصة طويلة مملة

لا شيء يبعث على الملل في الدوري السعودي سوى الحديث المتكرر عن التحكيم، عشرات التصاريح ومئات التقارير التلفازية والصحافية وآلاف التغريدات التي لا هم لها سوى الحكم وذمته، وهذه الأجواء تسير معنا في كل مكان حتى ولو كانت لمجموعة من الأصدقاء يلعبون بلعبة كرة قدم إلكترونية ستجد نفس الآراء تجاه الحكم وتقدح في ذمته أحياناً !

لماذا نحن فقط نعيش هذا التجهم الدائم ؟ هل نحن فقط من يعاني من خطأ تقديري لحكم ساحة أو قرار في احتساب تسلل لمساعده ؟ لماذا نمنح أنفسنا حق مشاهدة الحادثة بالإعادة البطيئة وبعدة كاميرات من زوايا مختلفة وانتظار تحديد خط التسلل الإلكتروني الذي يعرضه الناقل التلفزيوني ثم بعد كل هذه الأدلة نعلن رأينا وننسى أن هناك شخصاً يركض نحو 5 كلم في 45 دقيقة ويتخذ قراره في ثانية واحدة ويحاول أن لا يخدعه أو يمثل عليه 22 شخصاً في وقت واحد.

الأمر ببساطة أن أي قرار تحكيمي لا يمكنك الحكم عليه إلا بعد إعادات متكررة هو قرار تقديري من المفترض أن لا يحق لك الاعتراض عليه، بل أن المضحك أكثر ان بعض الأخطاء تلاقي ردة فعل كبيرة من مشاهدي التلفزيون وتصل بطريقة أو بأخرى لرئيس النادي في دكة الاحتياط ليحتج عليها بقوة بعد المباراة، في حين أن اللاعبين داخل الملاعب لا يعلمون عنها ولم يحتجوا عليها لأنها لم تكن ظاهرة لهم وخاصة في الأهداف التي تحتسب بشبهة تسلل.

لا أعترض إطلاقاً على حكم بأخطاء كبيرة وواضحة تثير الريبة كما كان حال الياباني (يويتشي نيشيمورا) في نهائي آسيا الذي جمع الهلال بسيدني، لكن أن نضيع أوقاتنا في تحليل لمسة يد غير مقصودة فهذا يعني بأننا (فارغين) ونبحث عن أي شيء نتحدث عنه، ولعلي هنا أذكر مرة كنت أشاهد فيها الحكم المصري (جمال الغندور) وهو يرد بغضب على سؤال المذيع حول قرار لحكم لم يحتسب من كرة (اتجهت ليد اللاعب من تسديدة) بأنه لن يحضر مرة أخرى للاستديو التحليلي إذا ماعرضت مثل هذه اللقطات لأنها تعد من بديهيات كرة القدم وتقديرها للحكم أولاً وأخيراً، وليس المجال هو توضيح أن الكرة لمست يد اللاعب أو لم تلمسها.

في رأيي أن غالبية مايطرح حول التحكيم بعد المباريات ناتج دوماً لضعف الإطلاع الفني والتطوير الذاتي في معرفة خطط كرة القدم، الأمر ببساطة أنك لا تنتقد المدرب لأنه لم يعالج أخطاء لاعبي المحور في فريقك أو لا يعرف كيف ينظم خط هجومك المزدحم، ولا تنتقد نجمك المفضل وهو يستعرض بالكرة في منتصف الملعب، أما رئيس النادي فهو سيسير على إرث قديم مفاده أنك متى ماهجمت الحكم فإن بقية الحكام الآخرين سيهابونك ويخشونك، إذن لا أسهل من أن تقول الحكم ظلمنا واللجنة لم تتطور .. وغيرها من الشعارات التي مللنا منها.

*خاص بالعربية.نت - رياضة

