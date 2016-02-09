فيلم سان مارتن

بالنسبة لي شخصياً لا يوجد شيء مثير في منافسات دورينا خلال مباريات الأسبوعين الماضية سوى أن سان مارتن ابن السادسة والثلاثين من العمر ما زال يسجل ويصنع الأهداف بطريقة مبهرة.

بعد نهاية مباراة الاتحاد والرائد التي قاد مارتن فيها الفريق للفوز بسداسية تاريخية صرح للصحف الرومانية عن الهدية التي ينتظرها قبل نهاية مسيرته حيث قال انه يقضي أجمل أوقاته حالياً ويتمنى قيادة المنتخب الروماني في مباراة فرنسا يوم 10/6/2016 ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا التي تستضيفها العاصمة باريس، لعل المفارقة العجيبة في تصريحه هذا هي أن مارتن نفسه أفضل لاعب روماني العام الماضي وكابتن المنتخب ولكن شخصيته المثيرة للجدل تظل تفكر دوماً بطموح اللاعب الصاعد الذي يبحث عن الفرصة وإثبات الوجود.

المايسترو الروماني شخصية مزاجية جداً ويعشق التحدي جداً، في بداية هذا الموسم ذهب إلى معسكر إيطاليا رغم أن كل الأخبار الواردة من هناك كانت تشير إلى رغبة الاتحاد في الاستغناء عنه والبحث عن بديل، وتكرر نفس السيناريو وتحديداً في آخر يوم للتسجيل في فترة الانتقالات الصيفية حين حاول النادي تسجيل المغربي مبارك بوصوفه كلاعب بديل ولكن نظام التسجيل تعطل بشكل مفاجئ، لعل المفارقة العجيبة هي تفاعل مارتن مع كل هذه المواقف المحرجة والمحبطة حيث انه في كل مرة يعود للتشكيلة الأساسية يكون أقوى من ذي قبل ويكون النجم الأبرز.

عندما بحثت في مشوار مارتن وجدت أن الصعوبات والتحديات صقلت شخصيته جيداً، بدايته كانت مع النادي الروماني المغمور غلوريا قبل أن يرحل عام 2003 إلى نادي بانثياكوس اليوناني ويحقق الدوري والكأس ولكنه للأسف عانى من الجحود بعد تعرضه للإصابة وقرر الرحيل عام 2007 إلى نادي اوتريخت الهولندي ولكنه لم يستمر طويلاً بسبب بعض الخلافات والإصابة، وقرر الرحيل إلى النادي الروماني فاسلوي وتألق فيه قبل أن يحط رحاله عام 2012 في الفريق الروماني الشهير ستيوا بوخارست ويحقق كل البطولات هناك.

قال عنه الهولندي ميشال فورم حارس مرمى توتنهام الانجليزي «مارتن لاعب موهوب جداً يشبه جورجي هاجي يملك مهارة لا تصدق ويلعب بكلتا القدمين للبحث عنه كل ما عليك هو الذهاب لموقع اليوتيوب».

كلمة أخيرة

فيلم السهرة اليوم في قارة آسيا من بطولة سان مارتن.

*نقلاً عن اليوم السعودية