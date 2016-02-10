البلجيكي وينكل يعقد اجتماعا فنيا مع منتخب الناشئين

عقد البلجيكي يان وينكل، المدير الفني في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء في مقر الاتحاد اجتماعاً تنسيقيا مع الأجهزة الفنية لمنتخب الناشئين، وذلك للوقوف على الاستعدادات المتعلقة ببرنامج إعداد المنتخب لنهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة المقبلة التي ستقام في الهند.

وقد تم في الاجتماع مناقشة البرنامج من قبل المدير الفني والمدرب محمد العبدلي خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم المعسكرات خلال الفترة التي تلت شهر رمضان المبارك المقبل، وتم الاتفاق على استمرارية عمل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 16 سنة بإقامة معسكرات تجريبية (مهرجانات) في مختلف مناطق المملكة.

وشارك في الاجتماع التنسيقي كل من، ساندر فان برات وويلكو فان بورين وعبدالله المسند وعبدالمحسن المحسن وأيمن عبيد.