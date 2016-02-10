الشباب يواصل عروضه الإيجابية بالفوز على الخليج

واصل الشباب انطلاقته في دوري جميل السعودي للمحترفين بعدما حقق لأول مرة هذا الموسم انتصاره الثالث على التوالي بفوزه الثمين على مضيفه الخليج2-1 في افتتاح المرحلة 16 من المسابقة.

وسجل هدفي الشباب إسماعيل مغربي "10" وعبدالله الاسطا عن طريق ركلة جزاء "27" وسجل هدف الخليج الوحيد الايفواري عبدالله كوفي "72".

ونجح الشباب بفرض سيطرته على الشوط الأول ونجح لاعبوه في استغلال أخطاء لاعبي الخليج الكثيرة في هذا الشوط.

وعند الدقيقة 10 ارتكب حارس الخليج مسلم ال فريج خطأً فادحاً، حينما فشل بالإمساك بتسديدة مهاجم الشباب عبدالعزيز البيشي السهلة لتصل الى المهاجم اسماعيل مغربي الذي سددها في الشباك.

وعند الدقيقة 27 حصل الجزائري محمد بن يطو مهاجم الشباب على ركلة جزاء بعد تعرضه لإعاقة داخل منطقة الجزاء من مدافع الخليج الكاميروني امينو بوبا ليتصدى لها القائد عبدالله الاسطا ويضعها في الشباك.

في الشوط الثاني تحسن أداء الخليج ونجح بفرض سيطرته وحاول الوصول كثيراً الى مرمى حارس الشباب محمد العويس الذين نجحوا مدافعيه بالذود عن مرماهم.

وعند الدقيقة 71 تمكن الايفواري عبدالله كوفي مهاجم الخليج من تسجيل هدف تقليص الفارق حينما أكمل تمريرة زميله المهاجم حسين التركي في شباك الحارس محمد العويس.

وواصل الخليج هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه مصعب العتيبي الذي حصل على كرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية لتصطدم بالمدافع حسن معاذ وتذهب بعيداً عن المرمى.

وحاول الخليج في الدقائق الاخيرة الوصول لمرمى الشباب الا انه فشل في ظل تفوق مدافعي الضيف اللذين نجحوا بإنهاء المباراة لصالحهم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 27 نقطة في المركز الخامس وبفارق نقطة مؤقتاً عن التعاون، وبقي الخليج على رصيده السابق 20 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.

واصل الشباب انطلاقته في دوري جميل السعودي للمحترفين بعدما حقق لأول مرة هذا الموسم انتصاره الثالث على التوالي بفوزه الثمين على مضيفه الخليج 2-1 في افتتاح المرحلة 16 من المسابقة.

وسجل هدفي الشباب اسماعيل مغربي "10" وعبدالله الاسطا عن طريق ركلة جزاء "27" وسجل هدف الخليج الوحيد الايفواري عبدالله كوفي "72".

ونجح الشباب بفرض سيطرته على الشوط الأول ونجح لاعبوه في استغلال أخطاء لاعبي الخليج الكثيرة في هذا الشوط.

وعند الدقيقة 10 ارتكب حارس الخليج مسلم ال فريج خطأً فادحاً حينما فشل بالإمساك بتسديدة مهاجم الشباب عبدالعزيز البيشي السهلة لتصل الى المهاجم اسماعيل مغربي الذي سددها في الشباك.

وعند الدقيقة 27 حصل الجزائري محمد بن يطو مهاجم الشباب على ركلة جزاء بعد تعرضه لإعاقة داخل منطقة الجزاء من مدافع الخليج الكاميروني امينو بوبا ليتصدى لها القائد عبدالله الاسطا ويضعها في الشباك.

في الشوط الثاني تحسن أداء الخليج ونجح بفرض سيطرته وحاول الوصول كثيراً الى مرمى حارس الشباب محمد العويس الذين نجحوا مدافعيه بالذود عن مرماهم.

وعند الدقيقة 71 تمكن الايفواري عبدالله كوفي مهاجم الخليج من تسجيل هدف تقليص الفارق حينما أكمل تمريرة زميله المهاجم حسين التركي في شباك الحارس محمد العويس.

وواصل الخليج هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه مصعب العتيبي الذي حصل على كرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية لتصطدم بالمدافع حسن معاذ وتذهب بعيداً عن المرمى.

وحاول الخليج في الدقائق الاخيرة الوصول لمرمى الشباب الا انه فشل في ظل تفوق مدافعي الضيف اللذين نجحوا بإنهاء المباراة لصالحهم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب الى 27 نقطة في المركز الخامس وبفارق نقطة مؤقتاً عن التعاون، وبقي الخليج على رصيده السابق 20 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.

واصل الشباب انطلاقته في دوري جميل السعودي للمحترفين بعدما حقق لأول مرة هذا الموسم انتصاره الثالث على التوالي بفوزه الثمين على مضيفه الخليج 2-1 في افتتاح المرحلة 16 من المسابقة.

وسجل هدفي الشباب اسماعيل مغربي "10" وعبدالله الاسطا عن طريق ركلة جزاء "27" وسجل هدف الخليج الوحيد الايفواري عبدالله كوفي "72".

ونجح الشباب بفرض سيطرته على الشوط الأول ونجح لاعبوه في استغلال أخطاء لاعبي الخليج الكثيرة في هذا الشوط.

وعند الدقيقة 10 ارتكب حارس الخليج مسلم ال فريج خطأً فادحاً حينما فشل بالامساك بتسديدة مهاجم الشباب عبدالعزيز البيشي السهلة لتصل الى المهاجم اسماعيل مغربي الذي سددها في الشباك.

وعند الدقيقة 27 حصل الجزائري محمد بن يطو مهاجم الشباب على ركلة جزاء بعد تعرضه لإعاقة داخل منطقة الجزاء من مدافع الخليج الكاميروني امينو بوبا ليتصدى لها القائد عبدالله الاسطا ويضعها في الشباك.

في الشوط الثاني تحسن أداء الخليج ونجح بفرض سيطرته وحاول الوصول كثيراً الى مرمى حارس الشباب محمد العويس الذين نجحوا مدافعيه بالذود عن مرماهم.

وعند الدقيقة 71 تمكن الايفواري عبدالله كوفي مهاجم الخليج من تسجيل هدف تقليص الفارق حينما أكمل تمريرة زميله المهاجم حسين التركي في شباك الحارس محمد العويس.

وواصل الخليج هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه مصعب العتيبي الذي حصل على كرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية لتصطدم بالمدافع حسن معاذ وتذهب بعيداً عن المرمى.

وحاول الخليج في الدقائق الاخيرة الوصول لمرمى الشباب الا انه فشل في ظل تفوق مدافعي الضيف اللذين نجحوا بإنهاء المباراة لصالحهم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب الى 27 نقطة في المركز الخامس وبفارق نقطة مؤقتاً عن التعاون، وبقي الخليج على رصيده السابق 20 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.