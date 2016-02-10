النويصر يتساءل: هل تنطبق شروط الرئاسة على المالك وعزت؟

أكد محمد النويصر، رئيس رابطة المحترفين السعودية سابقاً، عزمه على الترشح لرئاسة اتحاد القدم الذي تبدأ عمليته الانتخابية في ديسمبر المقبل، فيما تساءل نائب رئيس اتحاد القدم حول تطابق شروط الرئاسة في عادل عزت وسليمان المالك، الراغبان في الرئاسة كذلك.

وقال النويصر في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": "ان شاء الله سوف ارشح نفسي، وانتظر لائحة الانتخابات لأكد لكم ترشيحي". وحول سبب ترشحه: "لدي طاقة ممكن افيد في الرياضة وكرة القدم بعد عملي في الشباب واتحاد الكرة، وكنت في العصر الذهبي حققناها عربيا اسيويا ومحليا في الشباب، وايضا عندما وصلنا لكاس العالم مرتين حينما كنت في الاتحاد، لست افضل الموجودين بالطبع". وزاد: "تعلمت الانضباط التخطيط الادارة من مدرسة ارامكو، وبعدها انطلقت الى عدة اماكن".



وحول فريق العمل الذي ينوي اختياره حينما يكون رئيساً: "أول شيء يكون اعطاء فرصة للشباب في دخول الملجس، القائمة العظمى من الشباب، التركيز على النجاح الفني بدلا عن التسويق الذي وصل الى ما هو عليه، متوسط اعمار الشباب هو 27 سنة عبر شباب مؤهلين".

وكشف النويصر عن أهدافه قائلا:ً "الهدف الأساسي هو تطوير كرة القدم فنيا، انا المراحل الاولمبية ضدها منذ كنت رئيس للجنة الفنية، حتى المنتخبات انا وجهة نظري تسبب ازمة فنية ومالية لجميع المنتخبات والاندية. لذلك نظرتي عليها تكون استبعادها والتركيز من 10 – 14 سنة وهو الاساس".

وألمح محمد النويصر، إلى عدم مطابقة شروط الترشح في عادل عزت وسلمان المالك اللذين ينويان دخول الانتخابات المقبلة، وذلك بقوله: "هما من خيرة الناس ولديهم قدرة رائعة في الإدارة، ولكن لست الشخص المشرّع أو الذي يضع القانون، ولكن دخولهم إلى الانتخابات يحتاج قانونيا إلى دراسة أكثر، حيث يتطلب شرط 15 سنة من الخبرة الرياضة، وهما عملا في النشاط الرياضي التجاري المساند لكرة القدم وليس العمل المباشر، وبالطبع لست أنا من يقرر".

وحول كيفية تأثيره على الـ47 عضوا والذين يملكون حق اختيار الرئيس المقبل، أجاب: "المؤثر أنك تقنع المصوتين الـ47، وتتعامل معهم وتقنعهم انك تستطيع تقديم عمل مميز، وهو ايضا من يتحمل هذا التصويت، احنا نتيجة اختيارهم والمقبلين كذلك لاحقا الى الرئاسة".

