رئيس كياني .. أم أناني؟

في جانب التسيير المالي، رؤساء الأندية أنواع ، والأشهر بينها نوعان: الأول يتصرف حسب الإمكانيات المتاحة ولا يحمل ناديه ما لا يحتمل، وهذا النوع يدخل في مواجهات مع الجمهور لأنه لا يشبع عواطفهم دائما، لكنه على المدى البعيد أفود للنادي ، وأكثر حرصا على مستقبله، ولا يقوده إلى الأزمات المزمنة، قد يفوته تحقيق البطولات المعنوية لشخصه، لكنه يؤسس للعمل ويسهم في بناء المستقبل.

النوع الثاني: يطبق المثل الشعبي الشهير ( فلّها وربك يحلها)، يوقع .. لكنه لا يهتم كيف سيدفع، يبحث عن إشباع غروره بتطبيل الجمهور حتى وإن تضرر الكيان على المدى البعيد، يريد أن يعيش النشوة ولا يعنيه مستقبل النادي، قد يكسب بطولة أو بطولتين عابرتين لكنه يدمر سنوات قادمة من عمر الكيان، من يأتي بعده سيجد نفسه بين أمواج متلاطمه وربما لن يرسي بسفينة النادي على بر إلى الأبد.

عزيزي القارئ: فتش في (بروفايل) رئيس ناديك الذي تشجعه، واعرف من أي نوع هو؟ هل هو كياني أم أناني؟



*خاص بالعربية.نت - رياضة