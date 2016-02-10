سلمان بن ابراهيم آل خليفة

لم تثن الشيخ البحريني سلمان بن ابراهيم ال خليفة كل محاولات الاعلام الغربي في نشر الاخبار والتقارير المغلوطة من المضي قدماً وشق طريقه حتى الان بنجاح في حملته الانتخابية تجاه كرسي رئاسة كرة القدم في العالم (الفيفا) ومازال الشيخ سلمان يحصد التأييد من اتحادات ومنظمات عالمية قبل خوض الانتخابات الأسخن في تاريخ الفيفا يوم ٢٦ فبراير الجاري في مدينة زيوريخ السويسرية

الشيخ سلمان الذي تصدر عناوين الصحافة ونشرات الاخبار الرياضية في العالم، هو احد سلالات العائلة المالكة في البحرين وقد تشرب العمل الرياضي والاداري منذ سنواته المبكرة وتدرج بشكل هرمي في مجال الادارة الرياضية وزاول الشيخ سلمان لعبة كرة القدم في نادي الرفاع البحريني قبل ان يلتحق بجامعة البحرين ويحصل على البكالوريوس في الادب والتاريخ الانجليزي، ولم يمنعه مواصلة تعليمه من ممارسة شغفه بالعودة الى الادارة الرياضية حيث انتخب في عام 1998 نائبا لرئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم وفي عام 2002 انتخب رئيسا للاتحاد البحريني، عرف عن الشيخ سلمان هدوئه ودبلوماسيته في التعامل مع الاحداث الرياضية، واستفاد من خبرته الكروية ومارس العمل دولياً من خلال لجان الفيفا وتحديداً لجنة الانضباط ، وقد عمل نائبا لها، وتولى ادارة اللجنة في عدد كبير من مسابقات الفيفا الدولية، وفي دورة الخليج قبل الاخيرة في البحرين كان الشيخ سلمان يرأس لجنتها العليا وحقق نجاحاً باهراً في تهيئة الظروف لتسجيل ارقام عالية جداً في الحضور الجماهيري والتسويق، كما يحتل الشيخ سلمان ايضا منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين

في مايو 2013 انتخب الشيخ سلمان رئيسا للاتحاد الاسيوي لكرة القدم وفاز حينها بعضوية اللجنة التنفيذية للفيفا وفي عام ٢٠١٤ انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الاسيوي ال خليفة ليكون نائبا لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قارة اسيا، وقد شهد الاتحاد الاسيوي خلال السنتين الماضية تحولات ايجابية عدة لتطوير المسابقات واللوائح وارتفاع العوائد المادية، ويبرز من خلال كل هذه المعطيات ان الشيخ سلمان يعد المرشح صاحب الخبرة الأعرض من بين كل المرشحين الخمسة والملم بكافة قضايا كرة القدم العالمية

يوجه لي الاصدقاء سؤالاً متكرراً حول حظوظ الشيخ سلمان في رئاسة الفيفا، ومازالت قناعتي تقول ان الشيخ سلمان يملك الحظوظ القوية والخبرات المتراكمة التي تؤهله لثقة اعضاء الجمعية العمومية ٢٠٩ حول العالم، ولكن الأوروبيون لن يكونوا متفرجين بالطبع ويؤرقهم ان لايكون رئيس الفيفا من قارة اوروبا وقد شكل بيان الاتحاد الافريقي الاسبوع الماضي بتأييد الشيخ سلمان صدمة لم يستيقظوا منها بعد، وانتفضت بعض وسائل الاعلام الغربية مجدداً لزعزعة اصوات القارة الافريقية وتكرار بعض التقارير المغلوطة حول الشيخ سلمان ال خليفة في محاولة منها لايقاف مستوى الدعم الذي حظي به في قارتي اسيا وافريقيا واتحادات كثيرة متفرقة حول العالم

من المرجح ان تتغير وتتبدل وجهات نظر اعضاء الفيفا ال 209 حتى موعد وصولهم الى الصندوق السري ليقوم باختيار المرشح، وستكون قاعة الهالونستاديون في زيوريخ مسرحاً تاريخياً اذا ماتوجت بانجاز تاريخي للشيخ سلمان ليتربع اول خليجي على عرش الفيفا في هضبة الريف السويسري الهادئ