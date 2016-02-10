كيف يدير فتحي الجبال تدريبات الشباب؟

يتواجد فتحي الجبال مدرب نادي الشباب السعودي، في تدريبات الفريق الأول وبرفقة 6 مساعدين، طلال قرقوري المساعد الأول، فتحي الهريش مساعد ثاني، فرناندو مدرب الحراس وطارق بن جدّيه المنسق الفني، كما أن طارق ناهور مختص في الاحصائيات والمتابعة، واخيرا مدرب اللياقة ناجح الصغير.

وعرض برنامج "في المرمى" آلية سير وعمل يقودها المدرب التونسي مع الفريق العاصمي، حيث يخرج أولا مدرب اللياقة بخطوات متساعة ثم يتبعه فرناندو وطلال وأخيرا المدرب الجبال الذي يضع نظارة شمسية ويراقب الساعة.

يتواجد مدير الكرة خالد المعجل برفقة الجبال ويعقدان اجتماعا مصغرا فيما يقول الطبيب للمدرب ان قائد الفريق حسن معاذ جاهز. وايضا لا تخلو تدريبات الجبال من الاجتماعات الفنية وغيرها.

يذكر ان الفريق الابيض فاز في مباراته الاخيرة على هجر وسط عزم ادارته على تحسين مركز الفريق والعودة الى المقدمة مجددا