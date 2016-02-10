ويليان: رونالدينيو وبيكام سبب براعتي

ربما يجب على جماهير تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن توجه الشكر لرونالدينيو وديفيد بيكام مع احتفالها بتسجيل لاعب الوسط ويليان بشكل غزير من الركلات الحرة.

ويمثل لاعب منتخب البرازيل أحد العلامات المضيئة القليلة في المسيرة السيئة لتشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث سجل ثماني مرات في كافة المسابقات مع فريقه من بينها ستة أهداف من ركلات حرة.

وقال ويليان لموقع الاتحاد الأوروبي للعبة على الإنترنت "كان هناك بعض اللاعبين الذين كنت أتابعهم دوما.. مجموعة مختلفة من اللاعبين الذين أعرف أنهم يسددون الكرة بشكل جيد."

وأضاف "يسدد رونالدينيو وديفيد بيكام الركلات الحرة.. وبشكل مميز للغاية. لذا فإن هناك بعض اللاعبين الذين أحاول أن أقتفي أثرهم وأتعلم أشياء منهم واستطعت أن أسجل أهدافا (من ركلات حرة)."

ويتراجع تشيلسي بفارق 23 نقطة عن ليستر سيتي المتصدر و17 نقطة خلف المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، لكنه يمكن أن يطيل أمد مسيرته التي لم يخسر فيها في الدوري الممتاز إلى عشر مباريات متتالية إذا ما تجنب الهزيمة على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد المتواضع يوم السبت المقبل.