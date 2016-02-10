القائمة المثالية للجولة 15 من الدوري السعودي

اختار محللو قناة العربية، قائمة الجولة الخامسة عشرة المثالية، حيث واصل لاعبو النصر الغياب للأسبوع الثاني على التوالي، فيما تواجدت ثلاثة وجوه تطل للمرة الأولى، اما عن المقاعد فتوزعت اغلبيتها بين 7 اندية.



في حراسة المرمى حيث يظهر معنا وللمرة الأولى هذا الموسم عساف القرني، حارس مرمى الاتحاد نجح في حماية عرينه من هجمات لاعبي الرائد رغم تلقي شباكه لهدفين واحدا منها من علامة الجزاء، في خمس مباريات لعبها شباكه اهتزت ست مرات بدقائق لعب وصلت الى اربعمئة وسبع وثلاثين دقيقة.



مقعد الظهير الأيمن فاز به وبأغلبية الأصوات صالح القميزي، ظهر صاحب القميص رقم سبعة عشر هو الأول هذا الموسم، تواجد بفاعلية في لقاء هجر كتب باسمه صناعة هدف فريقه الثاني، ارقامه تظهر تخليصا للكرة ثمانية عشرة مرة ولديه تمريرتان حاسمتان، فيما يجاوره في خانة قلب الدفاع الأولى البرتغالي ريكاردو متشادو الذي يحضر معنا في التشكيلة المثالية للمرة الثانية هذا الموسم، لاعب التعاون قطع الكرة ثمان وعشرين مرة وخلصها تسعة وستين اما عن دقة التمرير لديه فبلغت ستة وثمانين في المئة.



الكاميروني أمينو بوبا استحق التواجد وباجماع محللينا في القائمة المثالية للمرة الخامسة هذا الموسم، محترف الخليج هز شباك الأهلي في الدقيقة الثالثة والثلاثين وقاده للتعادل، في رصيد بوبا صناعة أربعة فرص والتحامات وصل اجماليها الى اثني عشر.



الهلالي عبد الله الزوري يعود الى التشكيلة المثالية بعد غياب امتد لاسبوعين، ظهوره هو الثاني هذا الموسم، استحق الخانة بعدما رفع رصيده من الأهداف الى خمسة، اثنان منها جاءت في شباك الفتح قاد بها فريقه نحو التعادل، ارقام الزوري تظهر صناعة احدى عشرة فرصة لزملائه وتخليص الكرة اربع عشرة مرة.



في خط الوسط وعلى الجانب الايسر كتب البرازيلي التون خوزيه اسمه من نجوم التشكيلة المثالية للمرة الرابعة، في رصيد صاحب القميص رقم سبعة وسبعين ثمانية اهداف، اثنان منهما كانت في شباك الهلال، لدى التون اثنتان وعشرون تسديدة على المرمى وصناعة ثمان وعشرين فرصه في الف ومئة وثمانين دقيقة لعب.



يجاوره في خانة الوسط الأيمن الشبابي بدر السليطين هدفه في شباك هجر ساهم باختياره في القائمة المثالية، بدر كتب باسمه صناعة خمس فرص لزملائه وثلاث تسديدات على المرمى من ست مباريات.



في خانة محور الارتكاز تواجد العراقي سعد عبد الأمير ،لاعب القادسية يفوز بالخانة للمرة الأولى هذا الموسم، احصائياته تظهر هدفا واحدا وستمئة وثلاث وستين تمريرة بدقة وصلت الى تسعة وسبعين من اربع عشرة مباراة.



الى جواره حضر في التشكيلة عبد المجيد الرويلي في خانة محور الارتكاز الثانية، استحق الفوز بها بعدما افتتح التسجيل للتعاون في مباراة الفريق امام الفيصلي رافعا به رصيده من الأهداف الى سبعة ،اجمالي تمريراته لهذا الموسم وصلت الى الف وسبع وثمانين فيما وصل تسديده على المرمى الى ثلاث عشر.



في خط الهجوم فاز وللمرة الاولى الجزائري محمد بن يطو بالمقعد، ارقامه تظهر تسجيلا لهدفين في مباراتين وتسديدا على المرمى مرتين اما عن صناعة الفرص لزملائه فوصل الى ست.



مقعد الهجوم الثاني فاز به فهد المولد، لاعب الاتحاد استحق الخانة بعدما تألق في صناعة هدفين وتسجيل اخر في مباراة فريقه الأخيرة امام الرائد، في رصيد المولد ثلاثة اهداف وخمس عشرة تسديدة على المرمى اما عن الفرص فصنع اربعا وعشرين ومرر سبع تمريرات حاسمه هذا الموسم.



نجم الجولة الخامسة عشرة فاز به وللمرة الأولى هذا الموسم فهد المولد، حيث نال نجومية الجولة بعدما قاد الاتحاد للفوز على الرائد بستة اهداف مقابل هدفين واحتلال المركز الثالث في الترتيب العام برصيد اثنتين وثلاثين نقطة وبفارق خمس نقاط عن الهلال المتصدر.



للمرة السادسة هذا الموسم حصد البرتغالي جوزيه غوميز مقعد افضل مدرب بعدما خطف ثلاث نقاط ثمينة من الفيصلي وضعته في المركز الرابع برصيد ثمان وعشرين نقطة ، غوميز تمكن في الأسبوع الخامس عشر من تقليص نسبة الخسارة لدى فريقه لثلاثة في المئة لتصل الى عشرين في المئة اما عن الفوز فوصلت نسبتها الى ثلاثة وخمسين في المئة تقريبا.



مقعد افضل حكم لهذا الاسبوع فببقى شاغرا بعدما اجمع المحللون لى ضعف المستوى التحكيمي واتفقوا على ابقائه خاليا للمرة الثالثة هذا الموسم.

