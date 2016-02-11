أحمد الخميس: رشحنا قطر لاستضافة "خليجي 23"

أكد أحمد الخميس، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن اجتماع أمناء الاتحادات الخليجية والذي عقد يوم الأربعاء في جدة، أسفر عن اتفاق بإنشاء اتحاد خليجي يجمع الدول الثمانية التي تلعب في بطولة كأس الخليج، كما تم رفع توصيات باستضافة قطر للبطولة المقبلة رقم "23" وذلك عوضا عن الكويت التي اعتذرت بسبب ظروف الإيقاف من قبل الفيفا

وقال الخميس في مقابلة خاصة عبر برنامج "في المرمى": "دار محور النقاش اليوم عن نقطتين رئيسيتن، تحديد مكان خليجي 23، النقطة الثانية تتعلق بانشاء الاتحاد الخليجي لكرة القدم". وزاد: "النقطة الاولى البطولة سبق وان تقرر اقامتها في الكويت، ولكن لظروفهم الحالية بايقاف من قبل فيفا، وخاصة لضيق الوقت لأن البطولة تقام البطولة ديسمبر او يناير، تم رفع التوصيات أن تقام البطولة في قطر".

وحول الهدف من إنشاء الاتحاد الخليجي، قال: "بطولة الخليج إرث رياضي كبير للمنطقة وعمرها فوق 45، وليس لها مظلة معينة بدليل كل دولة تنظم البطولة بدون الاستفادة من تجاربها السابقة. آن الآوان أن تكون البطولة تحت مظلة معينة لتطوير البطولة ومن اللازم انشاء اتحاد خليجي عربي يكون من ضمنه بطولة الخليج وبطولات للاندية".

وأكد المسؤول السعودي، أن الأمناء اتفقوا على النظام الأساسي قائلاً: "تم الاتفاق على الصيغة النهائية مع وجود ملاحظات تحتاج الى دراسة، تحت مظلة الاتحاد سوف تكون لجان اساسية مثل المالية والتسويق والتحكيم والفنية". أما بالنسبة للرئيس سوف يرشح رئيس اتحاد محلي شريطة أن يتبقى في فترته الإدارية قرابة العامين حتى يتولى رئاسة الاتحاد الخليجي.

